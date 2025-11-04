বাংলাবান্ধা সীমান্তে ১১৭ ফুট উঁচুতে উড়ল লাল-সবুজের পতাকা

দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা সীমান্তে ১১৭ ফুট উচ্চতায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়েছে। এখন থেকে এই পতাকা নিয়মিত উড়বে। এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পতাকাস্ট্যান্ড হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাবান্ধা সীমান্তের শূন্যরেখা-সংলগ্ন বাংলাদেশের অংশে নির্মাণ করা পতাকাস্ট্যান্ডের নামফলক উন্মোচন করেন জেলা প্রশাসক মো. সাবেত আলী। পরে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ উচ্চতায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।
এ সময় পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান মুন্সি, পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মনিরুল ইসলাম, সিভিল সার্জন মিজানুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির পল্লি উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক ও পঞ্চগড় জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ফরহাদ হোসেন আজাদ, জেলা জামায়াতের আমির ইকবাল হোসাইনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বাংলাবান্ধা সীমান্তের শূন্যরেখার ওপারে ভারতের ফুলবাড়ী এলাকায় প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার একটি পতাকাস্ট্যান্ডে ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অংশে বড় কোনো পতাকাস্ট্যান্ডে পতাকা ওড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। এ জন্য ভারতের চেয়েও বেশি উচ্চতার পতাকাস্ট্যান্ড স্থাপন করে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সেখানে ১১৭ ফুট উঁচু পতাকাস্ট্যান্ড স্থাপনের কাজ শুরু হয়। আজ সেই পতাকাস্ট্যান্ড উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়মিত জাতীয় পতাকা উড়বে।