মহাসড়কে রশি টেনে ডাকাতি, মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যুবক নিহত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় ডাকাত দলের বাধার মুখে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে এক আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের হাঁসেরদিঘি এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মাহমুদুল হক (২৮)। তিনি কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালীর শিয়ালিয়াপাড়ার নুরুল আলমের ছেলে। আহত তিনজনের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন এহেছানুল কাদের (২৫) ও নুর হোসেন (২৬)। দুজনই শিয়ালিয়াপাড়ার বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, দুটি মোটরসাইকেলে করে রাতে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন ওই চার যুবক। পথে চকরিয়ার হাঁসেরদিঘির পাহাড়ি এলাকায় টর্চের আলো ফেলে তাঁদের থামার সংকেত দেয় একটি ডাকাত দল। তবে সংকেত না মেনে এগোনোর চেষ্টা করেন মোটরসাইকেলের আরোহীরা। এ সময় ডাকাত দলের সদস্যরা মহাসড়কের দুপাশ থেকে রশি টেনে ধরে তাঁদের গতিরোধ করার সময় দুটি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন আরোহীরা।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, আহত অবস্থায় মহাসড়কে পড়ে থাকা মোটরসাইকেল আরোহীদের কাছ থেকে টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নেয় ডাকাত দল। পরে মোটরসাইকেল দুটিও ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ ঘটনাস্থলের পাশে গেলে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যান। আহত চারজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরেকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জায়নুল আবেদীন বলেন, মাথায় গভীর ক্ষত হওয়া এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মাহমুদুল হকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর হাতও কয়েক টুকরা হয়ে গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধে৵ দুজনের অবস্থা গুরুতর।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, মহাসড়কে রশি টেনে মোটরসাইকেল আরোহীদের গতিরোধের পর কয়েকটি মুঠোফোন ও টাকাপয়সা হাতিয়ে নিয়েছে ডাকাত দল। এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ডাকাত দলের সদস্যদের প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিগগিরই তাঁরা ধরা পড়বেন।