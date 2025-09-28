কুমিল্লায় সংগীতশিল্পী আলপনা সাহার নতুন গান ‘মন তবু তোমাকে চায়’ প্রকাশ

কুমিল্লার সংগীতাঙ্গনে চিরচেনা গানের মুখ আলো সাহা আলপনা। এবার বাজারে এল তাঁর আরেকটি মৌলিক গান ‘মন তবু তোমাকে চায়’। এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার রাতে কুমিল্লা নগরীর ঝাউতলা এলাকার একটি অভিজাত হোটেলে কেক কাটা, গানের মোড়ক উন্মোচনসহ নানা আয়োজন করা হয়।
সংগীতশিল্পী আলপনার নবম মৌলিক গান ‘মন তবু তোমাকে চায়’-এর মিউজিক ভিডিওর শুটিং কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতের নীল জলরাশি আর হিমছড়ির পাহাড়ি এলাকায় করা হয়। গানটির গীতিকার এস দাস; সুরকার এস দাস ও রাজেশ মজুমদার এবং কম্পোজ করেছেন ভারতের প্রতীক প্রধান। গানটি রেকর্ড করা হয়েছে অডিও স্টুডিও ‘দ্য সাউন্ড স্টুডিও ইন্ডিয়া’।
গানটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কুমিল্লার হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ, ফরিদ গ্রুপের পরিচালক দেলোয়ার হোসেন (মানিক), হালিমা গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল কালাম হাসান (টগর), কুমিল্লা ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ শোয়েব, কুমিল্লা টাউন হলের সদস্যসচিব সাজ্জাদুল কবীর, আলপনার সংগীতের শিক্ষক মিতা পাল, শিল্পী অনামিকা দেব, মিউজিক ভিডিও ডিরেক্টর সাফায়েত বাঁধন, কো-ডিরেক্টর নূর জাহান ইসলামসহ বিশিষ্টজনেরা।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আবৃত্তিকার ও উপস্থাপক সুলতানা পারভীন (দিপালী)। এ সময় প্রদীপ প্রজ্বালন, ‘অঞ্জলি লহ মোর গান’-এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা করেন অহনা দেবনাথসহ অন্য শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে আলো সাহা আলপনার নতুন গানের জন্য শুভকামনা জানিয়ে ভিডিও বার্তায় কথা বলেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর ও তপন চৌধুরী। কলকাতা থেকে আলপনার বড় বোনের মেয়ে ঐশিকা মজুমদারও তাঁকে ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানান।
গানটি প্রকাশের অনুভূতি জানাতে গিয়ে হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘আমি আলো সাহা আলপনার কণ্ঠে গান শুনে সব সময়ই মুগ্ধ হই। আলপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।’
ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন (মানিক) বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, কুমিল্লা থেকে পথচলা শুরু হলেও আলো সাহা আলপনা অনেক দূর এগিয়ে যাবে।’ আরেক ব্যবসায়ী আবুল কালাম হাসান (টগর) বলেন, ‘আলোকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। তার সুরেলা কণ্ঠে গান অসাধারণ। আমি মনে করি, আলো একসময় বাংলাদেশের সেরা গায়িকা হবে।’
নিজের মৌলিক গান প্রকাশের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আলো সাহা আলপনা বলেন, ‘এটি আমার প্রথম মৌলিক গান নয়, এর আগেও আমার অনেক মৌলিক গান প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই গানের জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গানটি রিলিজ অনুষ্ঠান করতে পারায় আমি আনন্দিত।’
আলো সাহা লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে চাকরি করেন। অনুষ্ঠানে তাঁর গানের প্রশংসা করে তাঁর প্রতিষ্ঠানের দুজন সহকর্মীও বক্তব্য দেন। গানের মোড়ক উন্মোচনের পর নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এতে আলো সাহাও অংশ নেন। নিজের সর্বশেষ গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন আলপনা। এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে কুমিল্লার ফরিদ গ্রুপ, হালিমা গ্রুপসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।