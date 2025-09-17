জেলা

দাউদকান্দিতে মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল, আওয়ামী লীগের ৭ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিদাউদকান্দি, কুমিল্লা
হাতকড়া
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের ধীতপুর এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে সাত নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দাউদকান্দি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তানভীর আহমেদ আজ বুধবার বাদী হয়ে মামলা করেছেন। ওই মামলায় সাতজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। বিকেলে তাঁদের কুমিল্লার আদালতে তোলা হবে।

দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, গোপনীয়তার স্বার্থে গ্রেপ্তার আসামিদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’ লেখা ব্যানার নিয়ে মহাসড়কের ধীতপুর এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেন। মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় বিএনপির নেতা–কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের ধাওয়া দেন। এ সময় তাঁরা পাঁচজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে গতকাল রাতেই পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আরও দুজনকে আটক করে।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, দাউদকান্দি উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলার জিংলাতলী গ্রামের বিল্লাল হোসেন ব্যানার হাতে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁকে মহাসড়কে স্লোগান দিতে দেখা যায়।

