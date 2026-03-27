জ্বালানি তেলসংকট, ইজিবাইকে করে কনের বাড়িতে গেলেন বর

জ্বালানি তেলের সংকট। এর প্রভাবে তেমন মিলছে না ভাড়ায় চালিত কার-মাইক্রো। দু-একটি মিললেও ভাড়া চাওয়া হচ্ছে দুই থেকে তিন গুণ। এমন অবস্থায় খাগড়াছড়িতে বিয়ে করতে ইজিবাইকে করে ২৮ কিলোমিটার দূরে কনের বাড়িতে গিয়েছেন বর।
আজ শুক্রবার ঘটেছে এ ঘটনা। বরের নাম শাহিন আলম। তিনি খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় মেরুং ইউনিয়নের মধ্যম বেতছড়ি এলাকার বাসিন্দা। সকালে তিনটি ইজিবাইকে ১৫ জন বরযাত্রীর সঙ্গে তিনি খাগড়াছড়ি জেলা সদরের উত্তর গঞ্জপাড়া এলাকায় অবস্থিত কনের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।
জ্বালানি তেলের সংকটে ইজিবাইকে বরযাত্রার কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা যায় মানুষকে। অনেকেই এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।
ভিডিওতে দেখা যায়, বিয়ের সাজে সেজে বর একটি ইজিবাইকে বসে রয়েছেন। পাশে রয়েছেন তাঁর আত্মীয়স্বজন। একপর্যায়ে আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে কনে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন বরযাত্রীরা।
জানতে চাইলে বর শাহিন আলম বলেন, কনের বাড়ি তাঁর গ্রাম থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্বে যেতে প্রাইভেট কার-মাইক্রোবাস ভাড়ার চেষ্টা করেও পাননি। তাই পাহাড়ি পথে ঝুঁকি জেনেও ইজিবাইকে করে কনের বাড়িতে যাওয়ার উদ্যোগ নেন তিনি।
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে জ্বালানির বিশ্ববাজারে অস্থিরতা কাটছে না। বাংলাদেশে ফিলিং স্টেশনগুলোয়ও চাহিদা অনুযায়ী মিলছে না জ্বালানি তেল। ফিলিং স্টেশনগুলোয় তেলের জন্য দীর্ঘ সারিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে ক্রেতাদের। তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় বিক্রি বন্ধ থাকছে কোনো কোনো ফিলিং স্টেশনে।