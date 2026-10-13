সোনার দোকানের শোকেসে ঝুলছিল ১৪ ফুট লম্বা অজগর, এরপর যা ঘটল

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় একটি সোনার দোকানের শোকেসে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রায় ১৪ ফুট লম্বা অজগর পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে উপজেলার চন্দ্রঘোনা থানার দোভাষী বাজারে এ ঘটনা ঘটে। পরে এটিকে ওই বাজারের দোকানিরা উদ্ধার করে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, যে দোকান থেকে অজগরটি উদ্ধার করা হয়েছে এর নাম সন্ধ্যা জুয়েলার্স। এ বাজারের পাশেই সংরক্ষিত বনাঞ্চল রয়েছে। প্রায়ই সেখান থেকে অজগর বাজারে আসে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল অজগরটিকে দেখার পর কৌশলে সেটিকে নিচে নামিয়ে আনেন দোকানিরা। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন।
সন্ধ্যা জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী রাজিব বণিক প্রথম আলোকে বলেন, ‘হঠাৎ রাতে দোকানের শোকেসে অজগর দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে সবার সহযোগিতায় এটি নিচে নামিয়ে আনা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে অজগরটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।’
কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জের মামুনুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, অজগরটি প্রায় ১৪ ফুট লম্বা। সেটিকে আজ স্থানীয় রাম পাহাড়ে অবমুক্ত করা হয়েছে। বাজারের পাশে সংরক্ষিত বন থাকায় সেখান থেকে অজগরটি চলে এসেছে। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে আগের অজগর ছোট ছিল। এ বারই প্রথম ১৪ ফুট লম্বা অজগর পাওয়া গেল।