‘গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়’

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ, চট্টগ্রাম। আজ শনিবার সংগঠনটির আহ্বায়ক জাহিদুল করিম ও সদস্যসচিব খুরশীদ জামিল চৌধুরী যৌথ এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, গণমাধ্যমের ওপর এ ধরনের হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ও জনগণের জানার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করে কখনোই আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, হামলার খবর পেয়ে দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে গেলে হামলাকারীদের হেনস্তার শিকার হন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ–এর সম্পাদক নূরুল কবীর। এ ঘটনাকে একটি বিশেষ মহলের সুপরিকল্পিত এজেন্ডার অংশ বলে মনে করছে সংগঠনটি।
প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীর কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব। একই সঙ্গে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
আজ এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল করিম ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিয়া মো. আরিফ বলেন, শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর শোকে যখন দেশব্যাপী মানুষ বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ, ঠিক সেই সময়ে গণমাধ্যমের ওপর হামলা চালিয়ে দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চলছে। অবিলম্বে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টারে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনার প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) সাংবাদিক সমিতি। আজ সমিতির সভাপতি আসহাব লাবিব ও সাধারণ সম্পাদক সাইকা সুহাদা যৌথ বিবৃতিতে বলেন, অবিলম্বে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
এতে জুলাই অভ্যুত্থানের সক্রিয় কর্মী শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে সংগঠনটি। পাশাপাশি এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।