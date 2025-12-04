পাটগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার জগৎবেড় ইউনিয়নের শমসেরনগর এলাকার পচাভান্ডার (পচাকাটা) সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সবুজ মিয়া (৩০) পচাভান্ডার গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে। তাঁর লাশ বিএসএফের সদস্যরা নিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে পতাকা বৈঠকের আহবান জানিয়েছে বিজিবি।
এ সম্পর্কে লালমনিরহাট ৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুজাহিদ মাসুম বলেন, বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি জানতে পরেছেন, সবুজ মিয়ার লাশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মাথাভাঙ্গা থানা থেকে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বিজিবি ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে তিনটার দিকে পাটগ্রামের শমসেরনগর এলাকার পচাকাটা সীমান্তের ৮৬৪ ও ৮৬৫ নম্বর মূল সীমানা পিলারের মাঝামাঝি ভারতের ভেতরে বিএসএফের গুলিতে সবুজ মিয়া নিহত হন। তিনিসহ কয়েকজন গরু আনার জন্য ওই সীমান্তের কাছাকাছি শূন্যরেখায় প্রবেশ করেন। এ সময় ভারতের ১৫৬ চেনাকাটা ক্যাম্পের বিএসএফের টহল দলের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে সবুজ মিয়া নিহত হন। অন্যরা সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে বিএসএফের সদস্যরা সবুজের লাশ নিয়ে যান।