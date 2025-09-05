নির্বাচন দিয়ে বাঘের পিঠ থেকে নেমে যান: এম এম আকাশ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেছেন, ‘শেখ হাসিনার পতনের পর রাজনৈতিক দলগুলো ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সমর্থন দিয়েছিল। সিপিবি শুরু থেকেই বলেছিল, দ্রুত অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের হাতে তুলে দিন। কিন্তু অধ্যাপক ইউনূস সে পথে যাননি। বরং তিনি পরোক্ষভাবে দল গড়ার কৌশল নিলেন, বিদেশিদের হাতে বন্দর তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিলেন, করিডর দেওয়ার পথে হাঁটলেন।’
গতকাল শুক্রবার সিপিবি চট্টগ্রাম জেলা শাখার ত্রয়োদশ জেলা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক এম এম আকাশ এসব কথা বলেন। নগরের চেরাগী পাহাড় মোড়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, ‘এ সরকার সংস্কারের নামে সাত হাজার পৃষ্ঠার দলিল রচনা করেছে। এ অবস্থায় দেশের মানুষ নির্বাচন নিয়ে হতাশ হতে লাগল। নির্বাচন হবে কি হবে না, সেই প্রশ্ন দেখা দিল।’
অধ্যাপক ইউনূসের লন্ডন যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে এম এম আকাশ আরও বলেন, ‘তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বললেন। বোঝা গেল, তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাচন দিতে চান না, চাপে পড়ে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, উনি যে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন, সেখান থেকে কীভাবে নামবেন বুঝতে পারছেন না।’
অধ্যাপক ইউনূসকে ক্ষমতা ছাড়ার আহ্বান জানিয়ে সিপিবি নেতা এম এম আকাশ বলেন, ‘সংস্কার, বিচার নিয়ে আপনার কর্মকাণ্ড মানুষের মধ্যে আশা জাগাতে পারছে না। নির্বাচন দিয়ে বাঘের পিঠ থেকে নেমে যান। সেটা আপনার জন্যও মঙ্গল, দেশের জন্য, জাতির জন্যও মঙ্গল।’
দেশে কখনো গণতন্ত্র ছিল না উল্লেখ করে সিপিবি নেতা আরও বলেন, ‘পতিত স্বৈরাচার দেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী পার্টির উত্তরসূরি হলেও তারা মুক্তিযুদ্ধের পতাকা ফেলে দিয়েছিল। রাজাকারদের সঙ্গে আপস করেছিল। এ জন্য আজকে আমরা রাজাকারদের হাসি দেখতে পাচ্ছি। এখন তারা ক্ষমতায় এসে যেতে চাচ্ছে। পাকিস্তানের মন্ত্রী এসে এ দেশের মানুষকে সবক দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়।’
সিপিবি মুক্তিযুদ্ধ আর বাহাত্তরের সংবিধানের প্রশ্নে কোনো আপস করবে না মন্তব্য করে এম এম আকাশ বলেন, ‘রাজাকার-আলবদরদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আমরা রক্ষা করব। এই বাংলাদেশ হবে গরিব, মেহনতি, খেটে খাওয়া মানুষের। পাকিস্তানের ২২ পরিবারের মতো সালমান এফ রহমান আর এস আলমের বাংলাদেশ আমরা চাই না।’
নগরের চেরাগী পাহাড় মোড়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিপিবির কেন্দ্রীয় সদস্য এম এম আকাশ। দলের পতাকা উত্তোলন করেন চট্টগ্রাম জেলা সিপিবির সভাপতি অশোক সাহা। এ সময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন দলটির সংস্কৃতি শাখার কর্মীরা।
