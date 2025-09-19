জেলা

নওগাঁয় পুকুর থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী দুই ভাইয়ের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধিনওগাঁ
পানিতে ডুবে মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর রানীনগরে পুকুর থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী দুই ভাইয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার গোনা ইউনিয়নের ঘোষগ্রাম মণ্ডলপাড়া গ্রামের একটি পুকুর থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।

মারা যাওয়া দুই সহোদর হলেন, মফিজ প্রামাণিক (৬৫) ও হবিজ প্রামাণিক (৪৫)। তাঁরা ঘোষগ্রাম মণ্ডলপাড়া গ্রামের মৃত হায়ের প্রামাণিকের ছেলে।

পরিবারের দস্যরা জানান, মফিজ ও হবিজ দুজনেই মানসিক প্রতিবন্ধী। তাঁরা দুজন সকালে নাশতা খেয়ে বাড়ি থেকে বের হন। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বাড়ির আশপাশে তাঁদের ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন প্রতিবেশীরা।

মারা যাওয়া দুজনের ছোট ভাই বেলাল প্রামাণিক বলেন, ‘দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে একটি পুকুরে মফিজের লাশ পুকুরে ভাসতে দেখেন এক প্রতিবেশী। লাশ দেখে বাড়িতে খবর দিলে আমরা গ্রামের লোকজনের সহায়তায় তাঁর লাশ উদ্ধার করি। যেহেতু মফিজের সঙ্গে হবিজ ছিলেন পানিতে পড়ে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে এ আশঙ্কায় পুকুরে খোঁজাখুঁজি করে তাঁর মরদেহও পাওয়া যায়।’

বেলাল প্রামাণিক বলেন, ‘কেউ তাঁদের মারার উদ্দেশে পুকুরে ফেল দিল, নাকি নিজেরাই অসাবধনতা পড়ে গেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। ওদের তো তেমন কোনো শত্রু নেই। পাগল হওয়ার কারণে মানুষকে ডিস্টার্ব হয়তো করেছে কিন্তু কারও বড় ধরনের ক্ষতি তাঁরা কখনো করেনি। সবাই ধারণা করতেছে, হয়তো নিজেরাই অসাবধনতাবশত পানিতে পড়ে গেছে। সাঁতার না জানায়, দুজনেই মারা গেছে। তারপরও আমাদের আশা, পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে যেন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে।’

এ বিষয়ে রানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, দুই ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুজনের মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটাকে দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। তবে বিষয়টি হত্যাকাণ্ড কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আরও পড়ুন