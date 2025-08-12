ইউপি সদস্যকে কোপানোর পর দুই ছেলেকে গুলি করে পালাল দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মো. রফিক উদ্দিন (৫০) নামের ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সদস্যকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর দুই ছেলেও ওই দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের কুমিরাঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
রফিক উদ্দিন বড়হাতিয়া ইউপির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় মনুফকির হাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি। হামলায় গুলিবিদ্ধ তাঁর এক ছেলে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর নাম মো. ফয়সাল (২৬)। আরেক ছেলের নাম মো. মিশাল (২৩)। তিনি একটি কলেজে অধ্যয়ন করছেন। তাঁরা সবাই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
জানতে চাইলে লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাহিদ হাসান আজ মঙ্গলবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, রাতে ইউপি সদস্য ও তাঁর দুই ছেলেকে হাসপাতালে আনা হয়। ইউপি সদস্যর দুই হাত ও দুই পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুই ছেলের মধ্যে মিশালের চোখে ও ফয়সালের পায়ে গুলি লেগেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাতেই তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহত মো. ফয়সাল মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, রাতে তাঁর বাবা স্থানীয় মনুফকির হাট বাজার থেকে মোটরসাইকেলে ফিরছিলেন। তাঁর বাবা বাড়ির সামনে পৌঁছালে ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। চিৎকার শুনে তাঁরা দুই ভাই এগিয়ে গেলে তাঁদের ওপর গুলি চালানো হয়। ফয়সালের দাবি, এলাকার একটি ডাকাত দলের লোকজন এ হামলা করছে।
জানতে চাইলে লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করছি। শিগগিরই জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।’