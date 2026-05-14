ট্রাক থেকে পড়া রডের নিচ থেকে দুর্ঘটনার শিকার আবদুল মান্নানকে বের করার চেষ্টা করছেন স্থানীয়রা
কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি মানুষটা ট্রাকের নিচে

‘আমি বাসার দিক উঠছিলাম। হঠাৎ দেখি রডবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা দোকানের দিকে যাচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি ট্রাকটা সজোরে ওই দোকানে ধাক্কা দেয়। ট্রাকের রডগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষটা চলে যায় ট্রাকের নিচে। পরে সবাই চেষ্টা করে তাঁকে কোনোভাবে বের করি। পরে পুলিশ এসে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন তাঁকে।’

চট্টগ্রাম নগরের রডবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনার বর্ণনা এভাবেই দিচ্ছিলেন মোহাম্মদ রিয়াদ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরের কসমোপলিটন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই ব্যক্তির নাম আবদুল মান্নান (৬১)। স্থানীয় লোকজন জানান, আবদুল মান্নান কসমোপলিটন আবাসিক এলাকার ১১ নম্বর সড়কের একটি ভবনের নিরাপত্তাকর্মী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রডবোঝাই একটি ট্রাক কসমোপলিটন আবাসিক এলাকার ভেতরের সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় ট্রাকটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি ইলেকট্রনিকসের দোকানে সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দেওয়ার পর ট্রাকে থাকা রডগুলো ছিটকে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা যান আবদুল মান্নান।

ঘটনাস্থলে যাওয়া পাঁচলাইশ থানার কনস্টেবল মীর মোশাররফ হোসেন বলেন, আবদুল মান্নান নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা। তাঁর মরদেহ বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

