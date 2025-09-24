চিৎকার শুনে এলাকাবাসী গিয়ে দেখেন, মসজিদের পাশে যুবকের গলাকাটা লাশ

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার লালানগর ইউনিয়নের ঘাগড়া গ্রামের খিলমোগল তালুকদারপাড়া মসজিদের পাশ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত যুবকের নাম খোরশেদ আলম (৩০)। তিনি ওই এলাকার আবদুল খালেকের ছেলে। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৭০ ফুট দূরেই তাঁদের বাড়ি। তিনি পেশায় নির্মাণশ্রমিক ও অটোরিকশার চালক ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নিহত খোরশেদ তিন বছর আগে বিয়ে করেন। তাঁদের সন্তান নেই। গতকাল রাতে হঠাৎ চিৎকার শুনে কয়েকজন ঘটনাস্থলে যান। পরে মসজিদের পাশে যুবকের গলাকাটা লাশ দেখতে পান। তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। লাশের পাশে বিস্কুট ও মুড়ির প্যাকেট ছিল। লাশ দেখার পরে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন।
জানতে চাইলে খোরশেদ আলমের স্ত্রী ইমু আক্তার বলেন, রাত ৮টায় তাঁর স্বামী দোকানে যাওয়ার উদ্দেশে ঘর থেকে বের হন। দোকান থেকে মুড়ি ও বিস্কুট আনার কথা ছিল। ৯টার পর ঘরের জানালা দিয়ে দুজনকে দৌড়ে পালাতে দেখেন। এরপর ১০টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন মসজিদের পাশে তাঁর স্বামীর লাশ পড়ে রয়েছে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য নুরজাহান বেগম বলেন, নিহত খোরশেদ তিন বছর আগে বিয়ে করেন। কখনো সিএনজিচালিত অটোরিকশা আবার কখনো রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।
রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম শিফাতুল মাজদার প্রথম আলোকে বলেন, খবর পাওয়ার পর তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। মামলা হলে আসামিদের আইনের আওতায় আনা হবে।