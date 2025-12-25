ময়মনসিংহের ত্রিশালে ভুয়া ডিবি পরিচয়ে সাবেক ছাত্রদল নেতাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে পড়ে তারা। বুধবার রাতে ত্রিশালের বীর রামপুর এলাকায়
ময়মনসিংহের ত্রিশালে ভুয়া ডিবি পরিচয়ে সাবেক ছাত্রদল নেতাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে পড়ে তারা। বুধবার রাতে ত্রিশালের বীর রামপুর এলাকায়
জেলা

ময়মনসিংহে হাতকড়া পরিয়ে সাবেক ছাত্রদল নেতাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা ভুয়া ডিবির

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ত্রিশালে সাবেক এক ছাত্রদল নেতাকে হাতকড়া পরিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে ভুয়া গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ভুক্তভোগীর চিৎকারে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে গেলে অবস্থা বেগতিক দেখে তারা পালিয়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস ডেকে হাতকড়া খোলা হয়। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার বীর রামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সদ্য সাবেক সভাপতি রেজাউল করিম (৩২) গতকাল রাত ১০টার দিকে গফাকুড়ি বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। বীর রামপুর এলাকায় যেতেই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে পাঁচজন ব্যক্তি তাঁর পথরোধ করেন। এ সময় দ্রুত রেজাউলের হাতে হাতকড়া পরানো হয়। পাঁচজনের মধ্যে দুজন তাঁকে মারধর করতে করতে নির্জন মাঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রেজাউলের সন্দেহ হলে তিনি চিৎকার শুরু করেন। পরে এলাকাবাসী জড়ো হলে অবস্থা বেগতিক দেখে দ্রুত পালিয়ে যায় ভুয়া ডিবি পুলিশ।

পরে ছাত্রদল নেতার বড় ভাই জেলা ডিবি ও ত্রিশাল থানা-পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, ডিবির কোনো দল অভিযানে বের হয়নি। এরপর আহত ছাত্রদল নেতাকে চিকিৎসার জন্য ত্রিশাল সদরে নিয়ে যাওয়ার পর হাতকড়া খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় থানা-পুলিশ। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে হাতকড়াটি কেটে দেন। আহত ছাত্রদল নেতাকে ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ছাত্রদল নেতার ভাই এনামুল করিম বলেন, ‘আমার ভাইকে ডিবি পুলিশ ধরেছে, এমন খবরে তাদের কাছে জানতে চাই, আমার ভাইয়ের কী অপরাধ? কেন ধরেছেন? মারছেন কেন? আপনাদের কাছে কোনো ওয়ারেন্ট আছে কি? অস্ত্র আর ওয়াকিটকি কোথায়? এরপর তাঁরা দৌড়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে পালিয়ে যায়।’

আহত রেজাউল করিম বলেন, ‘ত্রিশাল আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ২৮ নভেম্বর কাফনের কাপড় পরে মিছিল করেছিলাম। ওই ঘটনার জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটতে পারে।’

ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফিরোজ হোসেন বলেন, ‘পূর্বশত্রুতার জেরে ভুয়া ডিবি সেজে যুবকের ওপর আক্রমণ হয়েছিল। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই দলটি পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তি এখন চিকিৎসা নিচ্ছে। তাঁকে উদ্ধারের সময় তাঁর হাতে একটি হাতকড়া ছিল। হাতকড়াটি অনেক পুরোনো। এটি আগে পুলিশে ব্যবহার হতো। সেটি এখন আমাদের হেফাজতে রয়েছে। থানায় অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব।’

আরও পড়ুন