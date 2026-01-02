খাগড়াছড়িতে জেলা আওয়ামী লীগের নেতা গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার কুমিল্লাটিলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ আবুল কালাম (৪৫)। তিনি কুমিল্লাটিলা এলাকার মৃত ইউনুস মিয়ার ছেলে। আবুল কালাম জেলা আওয়ামী লীগের সহপ্রচার সম্পাদক পদে রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কায় কিসলু প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার আবুল কালামের বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।