সাতকানিয়ায় প্রতিবেশীদের হামলায় দিনমজুর নিহত

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় নুরুল কবির (৪০) নামে এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত একটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এর আগে গতকাল বেলা পৌনে তিনটার দিকে উপজেলার এওচিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ছড়ারকুল সুয়ার বাপের বাড়ি এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুল কবির ওই এলাকার মৃত আমির আলীর ছেলে। তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলেসন্তানের জনক। হামলায় নিহত দিনমজুরের ভাই জানে আলম (৩০) ও তাঁর চাচাতো ভাই মো. আবছার (৩৫) আহত হয়েছেন। তাঁরা সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
নিহত দিনমজুরের বোন খুরশিদা বেগম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের প্রতিবেশী আবদুল মজিদ বাড়ির পাশে পাকা সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করছিলেন। এতে চলাচলের পথটি ছোট হয়ে যাওয়ায় তাঁর ভাই ভাই নুরুল কবির প্রতিবেশী আবদুল মজিদকে ৪ ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে প্রাচীর করতে বলেন। এ সময় ক্ষিপ্ত হয়ে আবদুল মজিদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা গাছ, রড ও দা দিয়ে নুরুল কবিরের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করেন। নুরুল কবিরকে উদ্ধার করতে এলে জানে আলম ও মো. আবছারের ওপরও হামলা করা হয়।
খুরশিদা বেগম আরও বলেন, স্থানীয় লোকজন পরে নুরুল কবিরসহ তিনজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে আবদুল মজিদের মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সংযোগ পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে। জানতে চাইলে সাতকানিয়া থানার উপপরিদর্শক আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় সাতজনের নামোল্লেখ করে থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।