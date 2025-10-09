রাজশাহীতে দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মীর মৃত্যু

রাজশাহীর বাগমারায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত ওই কর্মীর নাম মামুনুর রশিদ (৬৪)। তিনি জামায়াতে ইসলামীর বাগমারা বাসুপাড়া ইউনিয়ন শাখার কর্মী ও উপজেলার হলুদঘর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় একটি মসজিদের মুয়াজ্জিনও ছিলেন তিনি।
দলীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে বাগমারা উপজেলার সোনাডাঙ্গা ইউনিয়নে জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী আবদুল বারী সরদারের গণসংযোগ ও পথসভা হওয়ার কথা ছিল। ওই কর্মসূচিতে যোগ দিতে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মামুনুর রশিদসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাসুপাড়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাইনুল ইসলামের মোটরসাইকেলের পেছনে বসে ছিলেন মামুনুর রশিদ। বহরটি দ্বীপপুর ইউনিয়নের খাঁপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ধানবোঝাই একটি অটোভ্যানের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মামুনুর রশিদ মারা যান। তাঁর শরীর ও পায়ে গুরুতর আঘাত ছিল, ডান পা ভেঙে যায় এবং রক্তক্ষরণ হয়।
এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে জামায়াতে ইসলামীর বাগমারা শাখা। দলের পক্ষ থেকে আজকের ভবানীগঞ্জ পৌরসভার সব কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।
বাগমারা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থল বাগমারায় হলেও এ ঘটনায় রাজশাহী নগরের রাজপাড়া থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হবে।