একই দিনে নির্বাচন-গণভোট সঠিক পদক্ষেপ: হাফিজ উদ্দিন আহমদ

কেন্দ্রীয় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, ভোলা–৩ আসনের (লালমোহন–তজুমদ্দিন) দলের মনোনীত প্রার্থী সংসদ সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, গণভোটের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হবে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণ মনে করে, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হলে দেশের সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হবে।
রোববার বিকেলে ভোলার তজুমদ্দিনের শশীগঞ্জ উত্তর বাজারে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে গণভোট নিয়ে এ কথা বলেন হাফিজ উদ্দিন। তজুমদ্দিন উপজেলা বিএনপি আয়োজিত এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে হাফিজ উদ্দিন বলেন, এমনিতেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। সামনের দিনগুলোতে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকটে দেশে আরও চাপ সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচন–গণভোট একই দিনে আয়োজনের সিদ্ধান্ত সঠিক পদক্ষেপ।
সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, ‘জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক রায় দেবে। সংবিধান সংশোধনের অধিকার একমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। আমরা জুলাই সনদে যেখানে স্বাক্ষর করেছি, তা মেনে চলব। যেখানে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছি, সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। আগামীর বাংলাদেশ কীভাবে চলবে, তা নির্ধারণ করবে আগামী নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা আগামীকাল সোমবার। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের মানুষ আশা করে খুন, গুম, মানি লন্ডারিংসহ নানা গুরুতর অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনাকে আদালত সর্বোচ্চ শাস্তি দেবে—এটাই জনগণের প্রত্যাশা।
গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তজুমদ্দিন উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা (মিন্টু)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওমর আসাদ (রিন্টু)। এ ছাড়া বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসান মাকসুদুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জাকির হোসেন হাওলাদারসহ স্থানীয় নেতারা।