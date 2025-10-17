গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর মহাসড়কে উল্টে যাওয়া বাস। গতকাল রাত পৌনে ১২টার দিকে
জেলা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে উল্টে গেল বাস, ৭ যাত্রী আহত

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর মহাসড়কে উল্টে গেছে। এ সময় বাসটির সাত যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার চুনতির জাঙ্গালিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কের ওই অংশে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। এতে দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীবাহী বাসটি কক্সবাজার থেকে কুষ্টিয়ায় যাচ্ছিল। পথে লোহাগাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাসটির। এরপর বাসটি মহাসড়কে উল্টে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় সাতজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফায়ার সার্ভিসের লোহাগাড়া স্টেশনের কর্মকর্তা আজাদুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। দুর্ঘটনার কারণে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল।

