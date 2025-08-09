ট্রেনের লাইনচ্যুত বগি। আজ শনিবার রাতে গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে
ট্রেনের লাইনচ্যুত বগি। আজ শনিবার রাতে গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে
জেলা

গাজীপুরে পদ্মা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত, ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল বন্ধ

প্রতিনিধিগাজীপুর

গাজীপুরের জয়দেবপুরে রাজশাহী থেকে আসা পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। শনিবার রাত পৌনে নয়টার দিকে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার এই ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশন মাস্টার আবুল হোসেন খান বলেন, শনিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে ঢাকাগামী পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনটি জয়দেবপুর জংশনে প্রবেশ করার সময় পয়েন্ট ভুল করে। এতে ব্রডগেজ লাইন থেকে মিটারগেজ লাইনে ঢুকে পড়ে। এতে বগি লাইনচ্যুত হয়। এর পর থেকে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আবুল হোসেন খান জানান, লাইনচ্যুত ট্রেনটি উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী ট্রেন আনতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

ট্রেনের ৩-৪টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে জানিয়েছেন জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) নাদির উজ-জামান।

রেলওয়ের কর্মীরা জানান, ট্রেনটির জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে থামার কথা ছিল, এ কারণে গতি কম ছিল। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

আরও পড়ুন