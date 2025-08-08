গাজীপুরে পুলিশের সামনে সাংবাদিককে পেটানোর ঘটনায় যুবক গ্রেপ্তার

গাজীপুর নগরের সাহাপাড়া এলাকায় সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সাহাপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. ফরিদ (৩৭)। তিনি সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ভুক্তভোগী সাংবাদিকের নাম আনোয়ার হোসেন (৩৫)। তিনি দৈনিক বাংলাদেশের আলো পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত।
গত বুধবার বিকেলে সাহাপাড়া এলাকায় চাঁদাবাজির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি হামলার শিকার হন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আহত সাংবাদিকের মা বাদী হয়ে থানায় একটি লিখিত এজাহার দেন। পরে সেটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়।
পুলিশ ও মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, নগরের সাহাপাড়া এলাকার মো. ফরিদসহ তাঁর সহযোগীরা এলাকায় প্রতিটি অটোরিকশা থেকে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ টাকা চাঁদা তোলেন। এ ঘটনায় আনোয়ার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে আসামিরা টের পেয়ে যান। পরে স্থানীয় চাঁদাবাজদের সহযোগিতায় ১৫ থেকে ১৬ জন তাঁর ওপর হামলা করেন। এরপর হত্যার উদ্দেশ্যে একটি চায়ের দোকানের পেছনে নিয়ে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করেন। এ সময় তাঁরা দুটি মুঠোফোন ও ২৬ হাজার ২৫০ টাকা ছিনিয়ে নেন। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, সাংবাদিককে মারধর করার ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান অব্যাহত আছে।