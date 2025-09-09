টাকার থলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন ছিনতাইকারী
টাকার থলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন ছিনতাইকারী
জেলা

থলেভর্তি টাকা ছিনতাই, ধরতে গেলে দোকানের কর্মচারীকে কোপাল দুর্বৃত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের মোহরার কাজীরহাট এলাকায় একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের পরিবেশকের ২০ লাখ টাকা লুটের ঘটনা ঘটেছে। দোকানের সামনে থেকে থলেভর্তি টাকা লুট করে নিয়ে যায় একদল দুর্বৃত্ত। টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া দিতে গেলে দুর্বৃত্তরা পরিবেশকের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীকে কুপিয়ে আহত করে এবং পরিবেশককে মারধর করে।

আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে আটটায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনা। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। পুলিশ ও ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নগরের কাজীরহাট এলাকায় আবুল খায়ের গ্রুপের ভোগ্যপণ্যের পরিবেশক রফিক আহমদ। আজ মঙ্গলবার সকালে রফিক স্টোর নামের নিজের প্রতিষ্ঠান খুলতে যান রফিক আহমদ ও তাঁর কর্মচারীরা। এ সময় ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য রাখা ২০ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। দোকানের এক কর্মচারী ছিনতাইকারীদের ধরতে গেলে তাঁকে কোপানো হয়।

টাকা ছিনতাইয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে আবুল খায়ের গ্রুপের ব্যবস্থাপক আবু তালেব প্রথম আলোকে বলেন, রফিক আহমদ প্রতিদিন বিক্রির পর নিরাপত্তার কারণে টাকা রাতে নিজের বাসায় নিয়ে যান। পরদিন সকালে আবার বাসা থেকে দোকানে এসে ওই টাকা ব্যাংকে জমা দেন। প্রতিদিনের মতো আজও দুই কর্মচারীসহ টাকা নিয়ে দোকানে আসেন তিনি। দোকান খোলার সময় তিন ব্যক্তি হঠাৎ এসে টাকার থলেটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দেন। তাঁদের হাতে ধারালো অস্ত্র ও পিস্তল ছিল।

টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পরিবেশক ও তাঁর দুই কর্মচারী এবং আশপাশের লোকজনও দুর্বৃত্তদের ধাওয়া করতে থাকেন বলে জানান ব্যবস্থাপক আবু তালেব। তিনি জানান, এ সময় এই এলাকায় থাকা পুলিশও তাঁদের ধাওয়া করতে থাকে। একপর্যায়ে দোকানের কর্মচারী শাহ আলমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা। আর পরিবেশক রফিক আহমদকে মারধর করে। তবে লোকজন সুমন নামের একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়।

২০২০ সালেও এই এলাকায় আবুল খায়ের গ্রুপের প্রায় ৪৭ লাখ টাকার সিগারেট লুটের ঘটনা ঘটেছে বলে জানান আবু তালেব। এবারের ঘটনায় তাঁরা আইনি পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান।

লুট করে নিয়ে যাওয়ার টাকার কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়েছে জানিয়ে নগরের চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, আবুল খায়ের গ্রুপের পরিবেশকের কর্মচারী দোকান খোলার সময় টাকার থলে নিচে রেখেছিলেন। এ সময় থলেভর্তি টাকা নিয়ে চলে যান ছিনতাইকারীরা। ধাওয়া দিয়ে ধরতে গেলে দোকান কর্মচারীকে কুপিয়ে আহত করেন তাঁরা। এমনকি পুলিশ সদস্যদেরও কোপানোর চেষ্টা করেন। পরে ফাঁকা গুলি করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় একজনকে আটক করা হয়। অন্যদেরও আটকের চেষ্টা চলছে।

আরও পড়ুন