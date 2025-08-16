১৫ বছরের লুটপাটের অর্থ দিয়ে চারবার বাজেট ঘোষণা করা যেত: ছাত্রশিবিরের সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ। বিগত ১৫ বছরে যে পরিমাণ লুটপাট হয়েছে, যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে, তা দিয়ে চারবার বাজেট ঘোষণা করা যেত। একজন সামান্য সরকারি অফিসের পিয়ন ঢাকায় ২০ তলা অট্টালিকা বানিয়েছে। কৃষকের কষ্টার্জিত টাকায় এসব হয়েছে।
শনিবার কুড়িগ্রামের উলিপুরের মহারানি স্বর্ণময়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ‘উলিপুর উন্নয়ন ফোরাম’ আয়োজিত উপজেলার সব স্কুল ও মাদ্রাসার কৃতী শিক্ষার্থী এবং এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহিদুল ইসলাম এ কথাগুলো বলেন।
বিগত সরকারের সংসদ সদস্যদের সমালোচনা করে জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘সংসদ ছিল মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের কথা বলার জায়গা। কিন্তু সেখানে মমতাজ গান গাইতেন। এমন এমপিও ছিলেন, যিনি স্ক্রিপ্ট লিখে দেওয়ার পরও পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতেন। এ ধরনের মানুষই এমপি হয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।’
কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তুমি কোন পরিবারে বা কোন বংশে জন্ম নিয়েছ তা বড় বিষয় নয়। তুমি কোথায় যেতে চাও, তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।’
‘উলিপুর উন্নয়ন ফোরাম’-এর চেয়ারম্যান ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাহবুবুল আলম সালেহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শাহ্ হোসাইন আহমদ মেহেদী। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপজেলার ২২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের ক্রেস্ট দেওয়া হয়।