কুমিল্লার দেবীদ্বারে এনসিপির উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন হাসনাত আবদুল্লাহ। রোববার বিকেলে উপজেলার বড়কামতা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণখাড়া গ্রামে
কুমিল্লার দেবীদ্বারে এনসিপির উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন হাসনাত আবদুল্লাহ। রোববার বিকেলে উপজেলার বড়কামতা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণখাড়া গ্রামে
জেলা

এনসিপি করে বেইনসাফি করার কোনো সুযোগ নেই: হাসনাত আবদুল্লাহ

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘এনসিপি হলো ইনসাফের পক্ষে। আপনি যদি ইনসাফের পক্ষে থাকেন, তাহলে ধরে নেব আপনি এনসিপির পক্ষের লোক। এসসিপি করে বেইনসাফি কাজ করার কোনো সুযোগ নেই। এনসিপির নেতা হয়ে বেইনসাফি কাজ করবে, আবার প্রোগ্রামে হাজার হাজার লোক নিয়ে আসবে, সেটা আমাদের দরকার নেই। কারণ, আমাকে ডোবানোর জন্য আপনিই যথেষ্ট।’

রোববার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার বড়কামতা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণখাড়া গ্রামে স্থানীয় এনসিপি আয়োজিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘সত্যের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রতিটি গ্রাম-মহল্লা ইউনিয়নভিত্তিক সবাইকে এক হয়ে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এনসিপি সর্বদা সত্যের পক্ষে আছে। আপনারা সত্যের পথে থাকলে, ন্যায়ের পথে থাকলে আমি হাসনাত আবদুল্লাহ সর্বদা আপনাদের পাশে থাকব।’

এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা যেভাবে রাজনীতি করা উচিত, সেভাবেই রাজনীতি করব। কোনো হোন্ডা–গুন্ডার রাজনীতি আর চলবে না। ১০টা, ২০টা, ৫০টা হোন্ডা নিয়ে এসে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হতো। বিষয়টা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে যার পেছনে যত বেশি হোন্ডা আর গুন্ডা সে তত বড় নেতা। কিন্তু নেতৃত্ব ব্যাপারটা কি এমন হওয়ার কথা ছিল? হোন্ডা–গুন্ডা দিয়ে নেতৃত্ব বাছাইয়ের সময় শেষ হয়ে গেছে। নেতৃত্ব তৈরি হবে নেতার গুণাবলি থেকে।’

জনগণের পাশে থাকতে জনপ্রতিনিধি হওয়ার দরকার হয় না উল্লেখ করে হাসনাত বলেন, ‘জনগণের পাশে থাকতে এমপি, চেয়ারম্যান বা মেম্বার হওয়ার দরকার নেই। সত্য কথা বলতে, জনগণের পাশে থাকতে আপনি ভালো মানুষ হলেই যথেষ্ট। আমরা চাই আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকেন। সত্য বলার জন্য রাজনৈতিক শেল্টারের প্রয়োজন নেই। তবে সত্য বলার পর আপনাকে যদি কেউ বাধা দেয়, কেউ যদি জুলুম করে—তবে আমি আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াব। সত্যের পক্ষে থাকলে আপনি নিজেই একটি শক্তি পাবেন।’

যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘প্রোগ্রামের জন্য অনেকে খাটেন, সারা দিন কষ্ট করেন। কিন্তু আমি যে কাউকে ৫০০ টাকা বা ১০০০ টাকা দেব, আমার সেই সামর্থ্য নেই। সামর্থ্য হবে কি না ভবিষ্যতে সেটাও জানি না। কারণ, রাজনীতি যারা করে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে এই সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সম্ভব যদি দুর্নীতি করেন, কমিশন খান—যেটা আমাদের দ্বারা সম্ভব না।’

এনসিপির দেবীদ্বার উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী জামাল মোহাম্মদ কবিরের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংগঠক মো. আরমান হোসাইন। এ সময় শিক্ষকসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বৈঠকে বক্তব্য দেন।

আরও পড়ুন