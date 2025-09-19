‘জনগণ এবারও তাদের পিআর বোঝাবে, পিআর ছাড়া নির্বাচন হবে না’

একটি দল কথায় কথায় বলে, পিআর বোঝে না। আগেও তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বুঝত না। জনগণ তাদের বুঝিয়েছে। জনগণ এবারও তাদের পিআর বোঝাবে। পিআর ছাড়া নির্বাচন হবে না। জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে হবে। স্বাধীনতার পর অনেক সরকার মানুষকে আশা দেখিয়েছে, কিন্তু মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। গত ৫৪ বছর যেভাবে দেশ পরিচালিত হয়েছে এভাবে দেশ আর চলবে না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত জনগণ রাস্তা ছেড়ে যাবে না।
আজ শুক্রবার ময়মনসিংহে জুলাই সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতারা এ কথা বলেন। একই দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আজ শুক্রবার বাদ জুমা ও বাদ আসর নগরের পৃথক স্থানে সমাবেশ ও মিছিল করে।
ইসলামি দলগুলোর ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন আয়োজন, জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু, সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত, ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম-নির্যাতন ও দুর্নীতির বিচার এবং জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ।
বেলা দুইটার দিকে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে জড়ো হতে থাকেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে দলটি মিছিল নিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে টাউন হলে গিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহানগর জামায়াতের আমির কামরুল আহসান এমরুল। বক্তব্য দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, জেলা জামায়াতের আমির আবদুল করিম প্রমুখ।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৫ দফা দাবিতে বাদ জুমা নগরের বড় মসজিদের সামনে সমাবেশ করে দলটি। পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ মহানগরের সভাপতি মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, জেলা উত্তর সভাপতি মাওলানা মামুনুর রশিদ সিদ্দীকি, জেলা উত্তর সহসভাপতি মুফতি ইয়াকুব সাঈদ, জেলা দক্ষিণ সভাপতি মুফতি গেলাম মাওলা ভূইয়া প্রমুখ।
খেলাফত মজলিস
জুলাই সনদ ঘোষণা, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৬ দফা দাবিতে বাদ জুমা নগরীর টাউন হল মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে খেলাফত মজলিস। মিছিলটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের আগে সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য রফিকুল ইসলাম, মহানগর সভাপতি আবদুল করিম, সাধারণ সম্পাদক মুফতি জুবায়ের আহমদ, সহসভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান মাদানি প্রমুখ। তাঁরা অবিলম্বে জুলাই জাতীয় সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার দাবি জানান।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
বাদ আসর নগরের বড় মসজিদের সামনে ৫ দফা দাবিতে সমাবেশ শেষে মিছিল করেন দলটির নেতা–কর্মীরা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহানগর সভাপতি মুফতি আবদুস সালাম। পরিচালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রেজাউল করিম। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল সম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহমান। আরও বক্তব্য দেন জেলা পূর্ব শাখার সহসভাপতি আজিম উদ্দিন শাহ জামালী, পশ্চিম জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুর্শিদ আলম, মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ইয়াসিন আরাফাত আনন্দিপুরী প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং ফ্যাসিস্টদের বিচারের দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। জনগণ এবারও রাজপথ ছাড়বে না।