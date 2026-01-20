জেলা

নির্বাচন কমিশন সবকিছু স্বাভাবিক করতে পারছে না: রুহুল কবির রিজভী

প্রতিনিধিশরীয়তপুর
শরীয়তপুরের জাজিরায় একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। মঙ্গলবার দুপুরে
ছবি: প্রথম আলো

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতিদিন অবনতি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। নির্বাচন কমিশনের আচরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে, নির্বাচন কমিশন সবকিছু স্বাভাবিক করতে পারছে না।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে শরীয়তপুরের জাজিরায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধনের সময় রিজভী এ কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রিজভী বলেন, নির্বাচন কমিশনের এমনভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত, যেখানে তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না ওঠে। কিন্তু আজ নানা কারণে, নানা বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনের নানা আচরণ নিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন উঠছে। মানুষ বিগত ১৫-১৬ বছর ভোট দিতে পারেনি। তারা চায় এখন নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে। এর নিশ্চয়তা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দিতে হবে।
রুহুল কবির রিজভী আরও বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সামগ্রিকভাবে সবকিছু স্বাভাবিক করতে পারছে না। আমি মনে করি সবকিছু ঠিক করতে দৃঢ়হস্তে ন্যায়সংগতভাবে কাজ করতে হবে।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন (কালু) ও সাংগঠনিক সম্পাদক এবং শরীয়তপুর ১ আসনের বিএনপির প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলাম।

জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শরীয়তপুর সদর ও জাজিরায় দুটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন রুহুল কবির রিজভী। দিনব্যাপী জাজিরা উপজেলা মিলনায়তন ও শরীয়তপুর পৌরসভা মিলনায়তনে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ কার্যক্রমের আয়োজন করে সদর ও জাজিরা উপজেলা বিএনপি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীদের দেখে চিকিৎসাসেবা দেন।

