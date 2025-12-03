বগুড়ায় ৬ বছরের নাতনিকে ধর্ষণের অভিযোগ, দাদা গ্রেপ্তার

বগুড়ায় ছয় বছর বয়সী এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার দাদার (৮০) বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় করা মামলায় দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ছয় বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ওই শিশুর দাদাকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে। ওই মামলায় বুধবার আসামিকে গ্রেপ্তারের পর বগুড়া আদালতে হাজির করা হয়। আদালত আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার শিশুটি বাবার সঙ্গে বগুড়া শহরের বাসা থেকে দুপচাঁচিয়া উপজেলায় দাদার বাড়িতে বেড়াতে গেলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। পরে শিশুটির মা গতকাল মঙ্গলবার দুপচাঁচিয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দাদার বিরুদ্ধে মামলা করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ওই শিশুর মা গত ২৮ নভেম্বর সকালে ঢাকায় যান। এদিন সকাল ১০টার দিকে দুই সন্তানকে নিয়ে বাবা গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যান। বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে বগুড়া শহরের বাসায় ফেরেন তাঁরা। রাত ১০টার দিকে ওই শিশুর মা বাসায় ফিরে গৃহকর্মীর মাধ্যমে এক সন্তানের রক্তভেজা প্যান্ট দেখতে পান।
পুলিশ সূত্র জানায়, পরে শিশুটিকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরে পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয় পরীক্ষাগারে। ৩০ নভেম্বর দ্বিতীয় দফা ওসিসির মাধ্যমে পরীক্ষা হয়। সেখানে যোনিপথ ছিঁড়ে যাওয়ার কথা বলেন চিকিৎসকেরা। পরে শিশুটি মাকে ঘটনা খুলে বলে।