সিলেটে বাউল কফিলউদ্দিন সরকারের ১৪তম প্রয়ান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাউল শিল্পীদের পরিবেশনা। গতকাল সন্ধ্যায় নগরের জিন্দাবাজার এলাকার নজরুল একাডেমিতে
গান-আলোচনায় ‘আমি চাইলাম যারে’ গানের গীতিকারকে স্মরণ

‘আমি চাইলাম যারে, ভবে পাইলাম না তারে’ কিংবা ‘বন্ধুয়া বিহনে গো, বাঁচি না পরানে গো’ তুমুল জনপ্রিয় গান দুটির কথা জানেন না—এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যাবে। এমন জনপ্রিয় অসংখ্য গানের গীতিকার কফিলউদ্দিন সরকারের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সিলেটে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে।

নগরের জিন্দাবাজার এলাকার নজরুল একাডেমিতে বেলা তিনটায় বাউল কফিলউদ্দিন সরকার স্মৃতি কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বাউল ও মালজোড়া গানের প্রখ্যাত শিল্পী কফিলউদ্দিন সরকারের রচিত গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ‘ভবসিন্ধু আমায় করো পার’ শীর্ষক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হয় আলোচনা সভা। বাউল বিরহী কালা মিয়ার সভাপতিত্বে সভায় অতিথির বক্তব্য দেন কবি ও গবেষক মোস্তাক আহমাদ, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের প্রধান পরিচালক শামসুল বাসিত শেরো ও বিশিষ্ট নাট্যকার মু. আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তব্য দেন সুমনকুমার দাশ।

আলোচনা পর্বের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন বাউলশিল্পী শাহীনূর আলম সরকার ও কফিলউদ্দিনের ছেলে মো. মনির উদ্দিন সরকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এ কে এম কামরুজ্জামান। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বাউল বিরহী লাল মিয়া, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, আশিক আল মাইজভান্ডারি ও সূর্যলাল দাস।

বক্তারা বলেন, বাংলা বাউলগানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন শিল্পী ও গীতিকার ছিলেন কফিলউদ্দিন সরকার। মালজোড়াগানের বিকাশ ও বিস্তারে তাঁর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। অথচ তাঁর মতো সংগীতকারের জীবন ও কর্ম নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর রচনাবলি প্রকাশে সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো উদ্যোগও নেই।

সিলেটে বাউল কফিলউদ্দিন সরকারের ১৪তম প্রয়ান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন বাউলপূত্র মো. মনির উদ্দিন সরকার। গতকাল সন্ধ্যায় নগরের জিন্দাবাজার এলাকার নজরুল একাডেমিতে

আলোচনা পর্বের পর আবার গান পরিবেশন করেন বাউলশিল্পীরা। রাত নয়টা পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। গান পরিবেশনায় অংশ নেন বাউল বিরহী কালা মিয়া, বিরহী লাল মিয়া, সূর্যলাল দাস, শাহীনূর আলম সরকার, রশিদ উদ্দিন সরকার, দিলাল উদ্দিন সরকার, লাল শাহ, বাবুলাল আমিরি প্রমুখ।

আয়োজকেরা জানান, প্রখ্যাত বাউলসাধক দুর্বিন শাহের শিষ্য বাউলশিল্পী কফিলউদ্দিন সরকার ১৯৩২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেন। হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার মালঞ্চপুর গ্রামে জন্ম নিলেও তিনি সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার আকিলপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কয়েক হাজার গান রচনা করেছেন। ২০১২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

