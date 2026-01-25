দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে মিলল কলেজছাত্রের হাত-পা বাঁধা লাশ

লক্ষ্মীপুরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিখোঁজ এক কলেজছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চন্দ্রপ্রভাবাঘ গ্রামের শেখের বাড়ির একটি সেপটিক ট্যাংক থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।
নিহত কলেজছাত্রের নাম ফজলে রাব্বি (২২)। তিনি সদর উপজেলার হাজিরপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব আলাদাদপুর গ্রামের সৈয়দ মিয়া পাটওয়ারীবাড়ির বেল্লাল হোসেনের ছেলে। চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের স্নাতকের ছাত্র ছিলেন রাব্বি।
স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৮ জানুয়ারি রাতে চন্দ্রগঞ্জ থেকে উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লি বাজারে গিয়েছিলেন রাব্বি। এর পর থেকে তাঁর খোঁজ মিলছিল না। তাঁকে খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে পরদিন তাঁর বাবা চন্দ্রগঞ্জ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি (জিডি) করেন।
পুলিশ জানায়, লাশটি অর্ধগলিত হওয়ায় শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট নয়। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ তাঁকে খুনের পর সেপটিক ট্যাংকের ভেতর লাশটি ফেলে দেয়। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে একটি মামলা করেছেন নিহত কলেজছাত্রের বাবা।
জানতে চাইলে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদ আলম বলেন, যেখান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে, এর চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। কৌতূহলবশত দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে সেপটিক ট্যাংকের ভেতর লাশটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘটনার বিস্তারিত জানানো হবে।