নির্বাচনকে বিপরীত দিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে: জোনায়েদ সাকি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে আমরা শুরু থেকেই নানা কথা শুনেছি। একটা পর্যায়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে নির্বাচনকে একটা বিপরীত দিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। আমরা যারা বিচার এবং সংস্কার চেয়েছি, আমরা বলেছি, নির্বাচন তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যারা নির্বাচন বানচাল করতে চায়, তারা বাংলাদেশের বিরোধিতা করছে।’
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার পাহাড়িয়াকান্দি ইউনিয়নের শুঁটকিকান্দি এলাকায় নির্বাচনী জনসভা ও গণসংযোগ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘সংস্কার করবেন, কিন্তু নির্বাচন ছাড়া সেটা কীভাবে করবেন? গণভোট ছাড়া, জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া সংস্কার করতে পারব? সংবিধান বদলে ফেলতে পারব? সংবিধান যদি বদলই না করতে পারি, তাহলে সংস্কারটা হবে কীভাবে? সংস্কারের জন্য নির্বাচন যেখানে অপরিহার্য, সেখানে নির্বাচনকে মুখোমুখি দাঁড় করার চেষ্টা আমরা বহুদিন ধরে দেখেছি।’ তিনি বলেন, ‘যাঁরা নির্বাচনকে মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছেন, তাঁরাই কিন্তু এখন জনগণের চাপে নির্বাচনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। এখন নির্বাচন বানচাল কীভাবে করা যায়, সেটার অনেকে চেষ্টা করে থাকতে পারেন। এ ক্ষেত্রে যারা পরাজিত হয়েছে, তাদের দেশি-বিদেশি নানা রকম শক্তি এখানে মদদদাতা হিসেবে কাজ করতে পারে।’
জোনায়েদ সাকি আরও বলেন, ‘হাজারো তরুণের রক্তের জুলাই অভ্যুত্থান, এই রক্তের ঋণ; আমাদের জায়গাটা হচ্ছে যে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ফলে আমরা মানুষের ভোটে জিততে চাই। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করাও আমাদের একটা লড়াই। যারা নির্বাচন বানচাল করতে চায়, তারা বাংলাদেশের বিরোধিতা করছে।’
ভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক বলেন, ‘বাংলাদেশের জন্য ভোট এতটাই গুরুত্বপূর্ণ; এত বড় একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, এত লক্ষ মানুষের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকারের জন্য। কিন্তু সেই রাষ্ট্রেই আমরা ৫৪ বছর ধরে ভোট নিয়েই সংকটের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। ভোটব্যবস্থা খুব জরুরি। এই ব্যবস্থাকে কেউ যদি কোনো দিক থেকে কালিমালিপ্ত করতে চায় বা নস্যাৎ করতে চায়, সেটা বাংলাদেশের মানুষ মানবে না।’
পরে উপজেলার সোনারামপুর ইউনিয়নের কানাইনগর এবং দড়িয়াদৌলত ইউনিয়নের দড়িয়াদৌলত, কদমতুলী, শুঁটকিকান্দি, নতুন কদমতুলী, তাতুয়াকান্দি, মরিচাকান্দি, বাখরনগর গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভা করেন জোনায়েদ সাকি।
পথসভায় জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘বাংলাদেশে যেভাবে ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে রক্ত দিয়ে আমাদের তরুণেরা আজকে বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলা সুযোগ করে দিয়েছেন। কাজেই আপনারা ভোট দিতে যাবেন। আগে ৫০-৬০ ভাগ ভোট পড়ত। আমরা চাই, এক শতে এক শ বা কিছু কিংবা কাছাকাছি যেন ভোট পার্সেন্টেজ পড়ে।’
সাকি আরও বলেন, ‘বিএনপি যুগপৎ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থীদের সমর্থন দিয়েছে। কাজেই মাথাল মার্কাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬-এ ধানের শীষ। শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছি। আগামী দিনে বিএনপি-গণসংহতি আন্দোলনসহ এই যুগপৎ আন্দোলন সরকার গঠন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।’
নির্বাচনী সভায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল খালেক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসানসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।