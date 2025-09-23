চট্টগ্রামে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু, নিহত বেড়ে ৪

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলা সীমান্তের চরপাড়া এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাঁর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে এই দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হলো।
নিহত ব্যক্তির নাম আবু ছালেহ (৩৩)। তিনি চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর ইউনিয়নের সৈয়দাবাদ এলাকার মৃত আবদুল জলিলের ছেলে। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সোলাইমান ফারুকী নিশ্চিত করেছেন।
গত বুধবার ভোরে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামটিতে বিস্ফোরণের পর আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এ সময় আগুনে পুরো গুদাম পুড়ে যায়। দগ্ধ হন ১০ জন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে চারজনের অবস্থা শঙ্কাজনক হওয়ায় ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়েছিল।
ঢাকায় নেওয়া চারজনের মধ্যে মো. ইদ্রিস (২৭) ও মো. ইউসুফ (৩০) নামে গুদামের দুই শ্রমিক গত শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গতকাল ভোরে মারা যান গুদামমালিক মাহাবুবুল আলম (৪৬)। এরপর চিকিৎসাধীন আবু ছালেহরও মৃত্যু হলো।