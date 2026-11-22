‘গভীর রাতে বিকট শব্দে ঘুম ভাঙে। কী হয়েছে তা বোঝার জন্য তখন বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু ধোঁয়ার জন্য কিছুতেই ঘর থেকে বের হতে পারছিলাম না। ঘরের দরজা ও পেছনের গলিতে তখনো আগুন জ্বলছিল।’
ঘরে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ ও আগুন দেওয়ার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কথাগুলো বলছিলেন মো. আবুল কাশেম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েমের বাবা তিনি।
আজ রোববার সকালে কথা হয় আবুল কাশেমের সঙ্গে। এর আগে গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে তাঁর বাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে। সাদিক কায়েমের বাড়ি খাগড়াছড়ি শহরের নয়নপুর এলাকায়। আগুন দেওয়ার সময় ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁর মা–বাবা।
সাদিক কায়েমের বাবা মো. আবুল কাশেম বলেন, ‘ঘটনার সময় বাড়িতে শুধু আমি ও আমার স্ত্রী ছিলাম। সন্তানদের সবাই ঢাকা ও চট্টগ্রামে থাকেন। রাতের আঁধারে কেউ আমার বাড়িতে আগুন দিতে আসবে, তা কল্পনাও করিনি।’ তিনি বলেন, ‘প্রতিবেশীরা এসে আগুন নিভিয়েছে। তাঁরা না থাকলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত। তাঁদের কারণেই হয়তো বেঁচে গেছি।’
সাদিক কায়েমের প্রতিবেশী আবু তাসিব ও মো. জয়নাল জানান, রাতে বিকট শব্দ ও চিৎকার শুনে তাঁরা ঘর থেকে বের হন। বাইরে এসে দেখেন, সাদিক কায়েমদের বাড়িতে আগুন জ্বলছে। পরে তাঁরা সবাই মিলে বালতির পানি ঢেলে আগুন নেভান। এতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।
রোববার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির সামনের অংশ ও পেছনের গলিতে কেরোসিনের গন্ধ। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে এসেছেন। সাদিক কায়েমের বাবার সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।
প্রতিবেশীরা এসে আগুন নিভিয়েছে। তাঁরা না থাকলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত। তাঁদের কারণেই হয়তো বেঁচে গেছি—মো. আবুল কাশেম, সাদিক কায়েমের বাবা।
সকালে নিজের ফেসবুক পোস্টে সাদিক কায়েম অভিযোগ করেন, নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা তাঁর বাড়িতে হামলার চেষ্টা চালিয়েছে। হামলাকারীরা বাড়ির চারপাশে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে এবং ঘরের দরজার সামনে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পুরো বাড়িতে আগুন দেওয়া।
স্ট্যাটাসে সাদিক কায়েম আরও অভিযোগ করেন, জুলাইপন্থী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের লোকজন আবারও রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছে। পেট্রলবোমা ও অগ্নিসন্ত্রাস চালিয়ে তাঁদের দমিয়ে রাখা যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের চোরাগোপ্তা হামলা তাঁদের লড়াইকে আরও দৃঢ় করবে। বাংলাদেশের মাটিতে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী রাজনীতির পুনর্বাসন হতে দেওয়া হবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
অগ্নিসংযোগের চেষ্টার সময় ধারণ হওয়া একটি ভিডিও পরে ফেসবুকে শেয়ার করেন সাদিক কায়েম। অগ্নিসংযোগ করতে আসা ব্যক্তিরাই এটি ধারণ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। ভিডিওতে মুখোশ পরা এক যুবককে সাদিক কায়েমের ঘরের চারপাশের দেয়ালে ‘কেরোসিন’ ছিটাতে দেখা যায়। এরপর ঘরের ফটকে আগুন দেওয়া হয়। ঘটনার সময় মুখোশধারী যুবকের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন।
মুখোশ পরা এক যুবককে সাদিক কায়েমের ঘরের চারপাশের দেয়ালে ‘কেরোসিন’ ছিটাতে দেখা যায়। এরপর ঘরের ফটকে আগুন দেওয়া হয়। ঘটনার সময় মুখোশধারী যুবকের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কায় কিসলু ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের লোকজন সারা দেশের মতো এখানেও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বাড়ির দেয়ালে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।
পেট্রলবোমা নিক্ষেপ ও আগুন দেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় খাগড়াছড়ি সদর থানায় একটি মামলা করেছেন সাদিক কায়েমের বাবা আবুল কাশেম। এতে তিনজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। আজ বিকেলে মামলাটি করা হয়।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কায় কিসলু বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—খাগড়াছড়ি জেলা সদরের উত্তর সবুজবাগের মো. মুন্না, একই এলাকার মো. সাইফ এবং জেলার দীঘিনালার বাসিন্দা ওমর ফারুক। ফুটেজে আরও একজন ব্যক্তিকে দেখা গেলেও তাঁকে শনাক্ত করা যায়নি। ওসি বলেন, ফুটেজ দেখে শনাক্ত হওয়া তিনজনের নাম সাদিক কায়েমের বাবার করা মামলাটিতেও রয়েছে। অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশের প্রচেষ্টা চলছে।