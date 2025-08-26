মরদেহ
জেলা

সুদের টাকা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদকসাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় সুদের টাকার লেনদেন নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত ব্যক্তির নাম মুজিবর গাজী (৬২)। তাঁর বাড়ি উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের বংশীপুর এলাকায়।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত রোববার সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার সোনার মোড় মৎস্য আড়ৎ এলাকায় সুদের টাকার লেনদেন নিয়ে মুজিবরের সঙ্গে সুশান্ত কুমার সরকারের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে মুজিবর গাজীসহ উভয় পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে অমল সরকার ও মুজিবর গাজীর অবস্থার অবনতি হলে ওই দিন তাঁদের সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে ওই রাতে মুজিবরকে সাতক্ষীরা শহরের হার্ট ফাউন্ডেশন নামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ দুপুরে মুজিবরের মৃত্যু হয়।

মুজিবরের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাতক্ষীরা হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের পরিচালক ফায়সাল আহমেদ। তিনি জানান, মুজিবরের শরীরে মারপিটের আঘাতের পাশাপাশি হার্টে সমস্যা ছিল। তাঁর ধমনিতে রিং বসানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, সংঘর্ষে ঘটনায় উভয় পক্ষ থেকে দুটি মামলা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে আলাউদ্দিন গাজী নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। এতে সুশান্ত কুমার পক্ষের ছয়জনকে আসামি করা হয়। অন্য পক্ষে সুশান্ত কুমার সরকার বাদী হয়ে মুজিবরসহ তাঁর পক্ষের পাঁচজনকে আসামি করে মামলা করেছেন। ওই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

