হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পরিবর্তন করে শাম্মী আক্তারকে পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ। গতকাল রোববার
হবিগঞ্জ-৪ আসনে ফয়সালের বদলে শাম্মীকে চেয়ে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদকহবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পরিবর্তন করে শাম্মী আক্তারকে পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন চুনারুঘাট উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চুনারুঘাটের ঢাকা-সিলেট পুরোনো মহাসড়কে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলীয় কয়েক শ নেতা-কর্মী অংশ নেন। পরে তাঁরা একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে চুনারুঘাট বাজার প্রদক্ষিণ করে সমাবেশ করেন।

চুনারুঘাট উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মারুফ আহমেদ বলেন, ‘ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাঁকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছেন, তাঁর বয়স ৮০ বছরের ওপরে। শারীরিক অবস্থার কারণে তিনি তৃণমূলে ধানের শীষের বার্তা পৌঁছে দিতে পারবেন না। তাই আমরা সাবেক নারী সংসদ সদস্য শাম্মী আক্তারকে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করছি।’

চুনারুঘাট পৌর ছাত্রদলের সভাপতি সাইফুর রহমান বলেন, ‘দলের দুর্দিনে মামলার ভারে আমরা যখন বিপর্যস্ত, তখন শাম্মী আক্তারই ছিলেন আমাদের পাশে। তিনি রাজপথের অগ্নিকন্যা, তাঁকেই প্রার্থী করা উচিত।’

পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শাহ প্রান্ত বলেন, শাম্মী আক্তার রণাঙ্গনের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান। দলের প্রাথমিক মনোনয়ন তাঁরই প্রাপ্য।

হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন এস এম ফয়সাল।

