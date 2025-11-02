রাঙামাটির কাউখালীতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

রাঙামাটির কাউখালীতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বেলা পৌনে দুইটার দিকে উপজেলার বেতবুনিয়া চাইঞোরুই বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম পাইচি থোয়াই মারমা (৩২)। তিনি বেতবুনিয়া পূর্ব মনাই পাড়া এলাকার সুইচা অং মারমার ছেলে ও স্থানীয় কাশখালী উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী।
স্থানীয় বাসিন্দা উচাইনু মারমা ও সোমা দে প্রথম আলোকে বলেন, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলে রাঙামাটির বিহারে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় উৎসব চীবর দানে গিয়েছিলেন পাইচি থোয়াই মারমা। সেখান থেকে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানও আহত হয়েছেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
কাউখালী থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম সোহাগ দুর্ঘটনা ও নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কাভার্ড ভ্যানটিকে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের চালক আবদুর রহিমকে (৩৮) আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে।