স্ত্রী ও সন্তাদের সঙ্গে পাইচি থোয়াই মারমা
জেলা

রাঙামাটির কাউখালীতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

সংবাদদাতারাঙামাটি

রাঙামাটির কাউখালীতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বেলা পৌনে দুইটার দিকে উপজেলার বেতবুনিয়া চাইঞোরুই বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম পাইচি থোয়াই মারমা (৩২)। তিনি বেতবুনিয়া পূর্ব মনাই পাড়া এলাকার সুইচা অং মারমার ছেলে ও স্থানীয় কাশখালী উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী।

স্থানীয় বাসিন্দা উচাইনু মারমা ও সোমা দে প্রথম আলোকে বলেন, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলে রাঙামাটির বিহারে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় উৎসব চীবর দানে গিয়েছিলেন পাইচি থোয়াই মারমা। সেখান থেকে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানও আহত হয়েছেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

কাউখালী থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম সোহাগ দুর্ঘটনা ও নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কাভার্ড ভ্যানটিকে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের চালক আবদুর রহিমকে (৩৮) আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

