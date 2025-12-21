প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলায় জড়িতদের শাস্তির দাবি গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির

দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (গোবিপ্রবিসাস)।
গতকাল শনিবার গোবিপ্রবিসাসের সভাপতি শাহ মো. জহরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মো. রিশাদ হোসেন এক যৌথ বিবৃতিতে এ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার রাতে জুলাই আন্দোলনের নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় দেশব্যাপী বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদককে হেনস্তা করে একদল লোক। এতে অনেক সংবাদকর্মী আটকা পড়েন এবং প্রতিষ্ঠান দুটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। জুলাই অভ্যুত্থানের পরও গণমাধ্যমের অফিসে হামলা ও একজন প্রবীণ সম্পাদককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা একটি দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্তরায় এবং একটি গোষ্ঠীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।
বিবৃতিতে নেতারা আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে কর্মক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীরা নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ। সাংবাদিক সমাজ ভয়ভীতির কাছে কখনো মাথা নত করবে না এবং সত্য প্রকাশে নীরব থাকবে না। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে চান না তাঁরা। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। একই সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর সংঘটিত প্রতিটি হামলা ও নির্যাতনের ঘটনায় কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।