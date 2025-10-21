জেলা

নারায়ণগঞ্জে বাড়ির নিরাপত্তা প্রহরীকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুর এলাকায় আবু হানিফ (৩০) নামের এক নিরাপত্তা প্রহরীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার বিকেলে তাঁকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত হানিফ বাগেরহাটের খন্তাকাটা গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি নারায়ণগঞ্জের খানপুর এলাকার জিতু ভিলায় নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন।

নিহত নিরাপত্তা প্রহরীর ভগ্নিপতি ইব্রাহিম মিয়া বলেন, গতকাল বিকেলে অভি নামের এক যুবকের নেতৃত্বে কয়েকজন হানিফের বোন ও তাঁকে (ইব্রাহিম) আটক করেন। পরে তাঁরা হানিফকে পেয়ে শহরের খানপুর চিলড্রেন পার্কে নিয়ে মারধর করেন। একপর্যায়ে হানিফ অচেতন হয়ে পড়লে যুবকেরা তাঁকে রাস্তায় ফেলে রেখে যান। আশপাশের লোকজন হানিফকে উদ্ধার করে খানপুরের ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত আটটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিমের অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আগে থেকেই হানিফের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও উত্ত্যক্তের মিথ্যা অভিযোগ তুলে টাকা দাবি করতেন। টাকা না পেয়ে পরিকল্পিতভাবে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাসিনুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কী কারণে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

