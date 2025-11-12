নাশকতার চেষ্টার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের ১২ জন গ্রেপ্তার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ও আড়াইহাজার থেকে দলটির ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ককটেল, পেট্রোল ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।
বুধবার ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে চারজন এবং মঙ্গলবার রাতে আড়াইহাজার উপজেলার কৃষ্ণপুরা এলাকা থেকে আটজনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগে মামলা করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ চারজনকে আটক করে। তাঁরা হলেন আওয়ামী লীগের কর্মী মো. ভোলা (৫৪), যুবলীগের কর্মী মাইন উদ্দিন (২৪) ও মো. রবিন (৩৫), সিদ্ধিরগঞ্জের ৮ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জিয়াউল হক (৪৫)।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীনুর আলম প্রথম আলোকে জানান, নাশকতার চেষ্টার অভিযোগে মামলায় গ্রেপ্তার চারজনকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
অন্যদিকে মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে আড়াইহাজার উপজেলার কৃষ্ণপুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ককটেল, পেট্রোল, বিস্ফোরকসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বীণা আক্তার (৫৬)। তিনি কাঁঠালিয়া ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়কার তিনটি হত্যা মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন আমিনুল ইসলাম (২০), আপন (১৯), অনিক (১৯), নিলয় (১৯), নাজমুল (১৯), ইয়ামিন ইসলাম (২০) ও সালমান (১৯)।
পুলিশ জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের ডাকা বৃহস্পতিবারের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচির নামে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা পেট্রোল, ককটেল নিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দেন এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী।