স্কুলব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে এল কম্বলে মোড়ানো তিনটি বন্দুক

কাঁধে স্কুলব্যাগ নিয়ে অটোরিকশায় উঠেছিলেন এক তরুণ। সড়কে পুলিশের একটি তল্লাশিচৌকিতে সেই ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে এল কম্বলে মোড়ানো তিনটি দেশে তৈরি বন্দুক। এ ঘটনায় ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যমতে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার সকাল সাড়ে আটটায় আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকরিয়া (এবিসি) আঞ্চলিক মহাসড়কের পেকুয়া উপজেলার টৈটংয়ের একটি তল্লাশিচৌকিতে এসব অস্ত্র ধরা পড়ে।
অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার লামছড়ি এলাকার মোহাম্মদ মিজানের ছেলে রবিউল হাসান (১৮) ও একই জেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের ইলিয়াছ হোসেনের ছেলে হৃদয় হোসেনকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ জানায়, রবিউল হাসান চকরিয়া উপজেলার বদরখালী এলাকা থেকে চট্টগ্রামগামী সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশায় ওঠেন। পেকুয়া থানার পুলিশ টৈটং এলাকায় তল্লাশিচৌকি বসালে রবিউল হাসানের কাঁধে থাকা স্কুলব্যাগ তল্লাশি করা হয়। এ সময় স্কুলব্যাগে কম্বলে মোড়ানো দেশে তৈরি তিনটি বন্দুক উদ্ধার হয় ও রবিউল হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী সময়ে রবিউলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর সহযোগী হৃদয় হোসেনকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার মইজ্জ্যারটেক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রবিউল ও হৃদয় জানিয়েছেন, উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো মহেশখালী এলাকা থেকে কিনে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রির জন্য লক্ষ্মীপুরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল মোস্তফা বলেন, আটক আসামিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হচ্ছে। কাল সোমবার গ্রেপ্তার দুজনকে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হবে।