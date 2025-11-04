আমিন-উর-রশিদকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশালমিছিল

কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমিন-উর-রশিদকে (ইয়াছিন) দলীয় প্রার্থী ঘোষণা না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বিএনপির একাংশের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের নেতাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভের পাশাপাশি মশাল জ্বালিয়ে নগরে মিছিল করেছেন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর আমিন-উর-রশিদের অনুসারী কয়েক শ নেতা–কর্মী কুমিল্লা নগরের ধর্মসাগরপাড়ের দলীয় কার্যালয় থেকে মশালমিছিল বের করেন। তাঁরা মশাল ও ব্যানার-ফেস্টুন হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে নগরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেন। শেষে কান্দিরপাড় পূবালী চত্বরে গিয়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় ‘অবৈধ প্রার্থী, মানি না মানব না’, ‘আমি কে তুমি কে, ইয়াছিন ভাই ইয়াছিন ভাই’, ‘জেল জুলুম কারাগারে ইয়াছিন ভাই, আমরা সবাই তাঁকে চাই’, ‘নেতা–কর্মীদের সুখে-দুঃখে ইয়াছিন ভাই, ইয়াছিন ভাই’—এমন স্লোগানে দিতে থাকেন তাঁরা।
সদর আসন হিসেবে পরিচিত কুমিল্লা-৬ আসনটি কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা এবং সেনানিবাস এলাকা নিয়ে গঠিত। গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুল হক চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়।
এরপর সোমবার রাত ১০টার দিকে কুমিল্লা নগরের কান্দিরপাড় পূবালী চত্বর এলাকায় প্রথমে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন আমিন-উর-রশিদের অনুসারী বিএনপির নেতা-কর্মীরা। পরে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাত ১১টার দিকে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার আলেখারচরে গিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। সেখানেও টায়ার জ্বালিয়ে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করেন তাঁরা। আজ মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মসূচি পালন করছেন আমিন–উর–রশিদের অনুসারীরা।
বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীদের ভাষ্য, কুমিল্লা-৬ আসনে দীর্ঘদিন ধরে বিএনপিকে আগলে ধরে রাখা ত্যাগী নেতা আমিন-উর-রশিদকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন বঞ্চিত করা হয়েছে। এই আসনে ইয়াছিনের বিকল্প কেউ প্রার্থী হলে নেতা-কর্মীরা সেটা কখনোই মেনে নেবেন না।
রাত ৯টার দিকে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মহিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপি নেতা আমিন-উর-রশির ইয়াছিন দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় তাঁর নেতা-কর্মীরা নগরে মশালমিছিল করেছেন। তাঁরা কিছুক্ষণ আগে মিছিল করে চলে গেছেন। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া সাজ্জাদ হোসেন নামের একজন বলেন, বিগত ১৭ বছরে দুঃসময় ও দমন-পীড়নের সময় আমিন–উর–রশিদ সব সময় নেতা–কর্মীদের পাশে থেকেছেন। শত শত মামলায় আইনি সহায়তা, পরিবারের খোঁজখবর রাখা, চিকিৎসার খরচ বহন, ঈদসহ বিশেষ সময়ে সহযোগিতা তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে করে আসছেন। আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সাহসী ভূমিকা নেতা–কর্মীদের সব সময় উজ্জীবিত করেছে। যেসব নেতা অতীতে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন, তাঁদের ইন্ধনে একটি মহল আমিন–উর–রশিদকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। অবিলম্বে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি তাঁদের।
আমিন–উর–রশিদ দুই দশক ধরে কুমিল্লা সদরের বিএনপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর যাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, ২০১৮ সালে তিনি কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছিলেন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের চূড়ান্ত তালিকায় কুমিল্লা-১০ আসনের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলাকে কুমিল্লা-৬ (সিটি করপোরেশন, আদর্শ সদর উপজেলা ও সেনানিবাস এলাকা) আসনে যুক্ত করা হয়। সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর থেকে কুমিল্লা-৬ আসনে কাজ শুরু করেন মনোনয়ন পাওয়া মনিরুল হক চৌধুরী।
অন্যদিকে আমিন–উর–রশিদ ইয়াছিন ২০১৮ সালে বিএনপির অংশ নেওয়া নির্বাচনে কুমিল্লা-৬ আসনে দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে কুমিল্লা সদরে নেতৃত্ব দেওয়া আমিন–উর–রশিদকে বাদ দিয়ে মনিরুল হক চৌধুরীকে এই আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করার বিএনপির নেতা-কর্মীদের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।
বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় আমিন–উর–রশিদের অনুসারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও খুশি আসনটিতে দলের মনোনয়ন পাওয়া মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীরা। তাঁরা উচ্ছ্বাস ও আনন্দ প্রকাশ করছেন।