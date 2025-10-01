অবরোধের কারণে চার দিন বন্ধ থাকার পর যান চলাচল শুরু হয়েছে খাগড়াছড়িতে। আজ সকালে পৌরশহরের শাপলা চত্বর এলাকা থেকে তোলা
অবরোধের কারণে চার দিন বন্ধ থাকার পর যান চলাচল শুরু হয়েছে খাগড়াছড়িতে। আজ সকালে পৌরশহরের শাপলা চত্বর এলাকা থেকে তোলা
জেলা

খাগড়াছড়িতে সহিংসতা

চার দিন পর স্বাভাবিক যান চলাচল, জনজীবনে স্বস্তি

প্রতিনিধিখাগড়াছড়ি

জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে ডাকা অবরোধ স্থগিত করায় খাগড়াছড়িতে চার দিন পর যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। এতে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে জনজীবনে। অবরোধ স্থগিত হলেও আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়নি।

সকালে খাগড়াছড়ি পৌর শহরের শাপলা চত্বর এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল করছে। কিছু দোকানপাটও খুলেছে। দূরপাল্লার যান চলাচলও সকাল নয়টার পর থেকে স্বাভাবিক। শহরজুড়েই মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অবস্থান দেখা যায়। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করা হচ্ছে।

সকালে খাগড়াছড়ির নেন্সী বাজার এলাকায় দীঘিনালা যাওয়ার অটোরিকশা স্ট্যান্ডে কথা হয় রেশমি চাকমা নামের এক নারীর সঙ্গে। তিনি জানান, পৌর শহরের মধুপুর বাজার এলাকায় স্বামী-সন্তান নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন তিনি। দীঘিনালায় বাড়িতে তাঁর মা অসুস্থ। সড়ক অবরোধ কর্মসূচির কারণে কয়েক দিন ধরে মাকে দেখতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এখন অবরোধ না থাকায় বাড়িতে যাচ্ছেন।
পৌর শহরে মো. জসিম উদ্দিন নামের এক বাসচালকের সঙ্গে কথা হয়। চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে বাস চালান জানিয়ে তিনি বলেন, অবরোধের কারণে বাস চলাচল না করায় গত কয়েক দিন উপার্জন করতে পারেননি। পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কেটেছে। আজ অবরোধ না থাকায় গাড়ি চালানো শুরু করতে পেরেছেন, যে কারণে অনেক খুশি তিনি।

জেলার পানছড়ি উপজেলায় পরিবার নিয়ে থাকেন অঞ্জন দাশ। তিনি জানান, তাঁর বাড়ি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায়। তিনি দুর্গাপূজা উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আজ সকালে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। সড়ক অবরোধ কর্মসূচির কারণে এত দিন বাড়িতে যেতে পারেননি।

গতকাল মঙ্গলবার রাত নয়টার দিকে ফেসবুক পেজ থেকে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি স্থগিতের কথা জানায় জুম্ম ছাত্র-জনতা। সংগঠনটি জানায়, খাগড়াছড়ির গুইমারায় সংঘটিত ঘটনার তদন্তে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস ও উদ্যোগের প্রতি আস্থা রেখে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গোৎসবকে সম্মান জানিয়ে মঙ্গলবার রাত ১১টা থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অবরোধ স্থগিত করা হয়েছে। তবে প্রশাসনের কাছে উপস্থাপিত আট দফা দাবি যদি যথাযথভাবে পূরণ না করা হয়, আবারও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

অবরোধ প্রত্যাহার হলেও খাগড়াছড়ি সদর ও গুইমারা উপজেলায় প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়নি। জানতে চাইলে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার প্রথম আলোকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে করলে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাত নয়টায় প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই দিন রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি খেত থেকে তাকে উদ্ধার করেন স্বজনেরা। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শয়ন শীল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর এর প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে গত শনিবার খাগড়াছড়িতে অবরোধ ডাকা হয়। পরদিন থেকে তিন পার্বত্য জেলায় অবরোধের ডাক দেয় সংগঠনটি।

অবরোধের মধ্যেই গত রোববার বিক্ষোভ ও সহিংসতায় রণক্ষেত্র পরিণত হয় খাগড়াছড়ির গুইমারার রামেসু বাজার। সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে অবরোধকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ছিল স্থানীয় একটি পক্ষ। এ সময় গুলিতে তিনজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা তিনজনই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর। সেনাবাহিনীর মেজরসহ আহত হন অন্তত ২০ জন। রামেসু বাজার এলাকায় আগুন দেওয়া হয় প্রায় অর্ধশত বসতবাড়ি ও ৪০টির মতো দোকানে।

