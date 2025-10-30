সুনামগঞ্জে শিশুশিক্ষার্থীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাত একটার দিকে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গতকাল বুধবার রাতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিক্ষকের নামে ধর্মপাশা থানায় মামলা করেন ওই ছাত্রীর মা।
থানা-পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বাদীর পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, প্রায় ছয় মাস ধরে বিদ্যালয়ে প্রাইভেট পড়ান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। গত রোববার বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর ওই ছাত্রী পড়া শেষ করে ভুলবশত একটি বই শ্রেণিকক্ষে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে বিকেল সোয়া চারটার দিকে বইটি আনতে সে বিদ্যালয়ে যায়। তখন ওই শিক্ষক তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেন। ছাত্রীটি দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং ঘটনাটি মাকে জানায়।
ওই ছাত্রীর মা বলেন, ‘যে শিক্ষক তার নিজের ছাত্রীর ওপর কুনজর দেয়, সে কখনো শিক্ষক হতে পারে না। এ ঘটনায় আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’
এ বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে থানা–হাজতে থাকা ওই শিক্ষক বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সঠিক নয়। এটি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’
ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে। গতকাল রাত একটার দিকে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।