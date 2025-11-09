তারেক রহমানের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত হবে: মীর স্নিগ্ধ

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমানের (মুগ্ধ) ভাই মীর মাহবুবুর রহমান (স্নিগ্ধ) বগুড়ায় এক সমাবেশে বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত হবে।
আজ রোববার বিকেল পাঁচটার দিকে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা সদরে মীর মুগ্ধ স্কয়ারে শিবগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে ছাত্র–জনতার সমাবেশে অতিথির বক্তব্যে মীর মাহবুবুর রহমান এ কথা বলেন।
মীর মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা একজন খুনি, তিনি আমার ভাই মীর মুগ্ধসহ দুই হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন। ২০ হাজার মানুষকে আহত করেছেন। খুনি হাসিনার বিচার এ দেশের মাটিতেই হতে হবে। হাসিনার গুম-খুন ও জুলুমের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে বিএনপি। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে খুনি হাসিনার প্রতিটি গুম, খুন হত্যার বিচার হবে।’
বিএনপিতে আনুষ্ঠানিক যোগদানের পর প্রথম রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তব্য প্রদানের কথা উল্লেখ করে মীর মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘পুণ্যভূমি শিবগঞ্জের ঐতিহাসিক মহাস্থান থেকে বিএনপির সঙ্গে আমার রাজনৈতিক পথচলা শুরু হলো। শৈশব থেকেই বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আপসহীন নীতি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই বিএনপির সঙ্গে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শহীদ মুগ্ধকে হত্যার পর খুনি হাসিনা ব্ল্যাংক চেকের অফার করেছিলেন। ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। খুনির সঙ্গে আপস করিনি।’
শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মীর শাহে আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওহাব, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম তাজুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি বুলবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম, উপজেলা যুবদলের সভাপতি খালিদ হাসান প্রমুখ।