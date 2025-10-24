তিনটি রাজনৈতিক দলকে খুশি করার চেষ্টা করছে সরকার: মজিবুর রহমান মঞ্জু

আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, ‘২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, জোর করে ক্ষমতায় থাকা যায় না। একদিন না একদিন এর করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়। আমরা দেখছি, তিনটি রাজনৈতিক দলকে সরকার খুশি করার চেষ্টা করছে। তাদের চাপে সরকার দিশাহারা। অথচ অতীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলো এমন ছিল যে সরকারের চাপে রাজনৈতিক দলগুলো দিশাহারা হতো।’
আজ শুক্রবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথাগুলো বলেন এবি পার্টির এই নেতা। এ সময় তিনি ঝিনাইদহের ৩টি আসনে এবি পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন ঝিনাইদহ-১ আসনে মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-২ আসনে হাদিউজ্জামান খোকন, ঝিনাইদহ-৩ আসনে মুফতি মুজাহিদুল ইসলাম।
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে মজিবুর রহমান বলেন, ‘সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে “লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড” বজায় থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি, ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে বিএনপি-বিএনপি সংঘর্ষ, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, খুনোখুনি ও রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে।’
গণ-অভ্যুত্থানে এবি পার্টির ভূমিকার কথা তুলে ধরে মজিবুর রহমান বলেন, ‘সবাই আমাদের সাধুবাদ জানিয়েছে। আমরা চাই এবি পার্টি ধীরে ধীরে বড় হবে। মানুষের কাছে পৌঁছাবে। আমরা চাই, সব রাজনৈতিক দল নিজেদের বিভেদ ভুলে জনগণের কল্যাণে কাজ করুক।’
মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের পাশাপাশি এবি পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।