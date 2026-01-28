মতলব দক্ষিণে নির্বাচন প্রতিহত করার স্লোগান ও ঝটিকা মিছিল, দুজন আটক

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত করার স্লোগান দিয়ে ঝটিকা মিছিল হয়েছে।
এ সময় বিএনপির কর্মীরা ধাওয়া করে দুজনকে আটক করেন। পরে তাঁদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। আজ বুধবার সকাল সাতটার দিকে উপজেলার বাইপাস সড়কের সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আটক দুজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান। ওই দুজন হলেন ইসমাইল হোসেন মেহরাজ (২৪) ও ইয়ামিন হোসেন (২২। ইসমাইল হোসেনের বাড়ি শাহরাস্তি উপজেলায়। ইয়ামিন হোসেনের বাড়ি কচুয়া উপজেলায়। তাঁরা এলাকায় আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে পরিচিত।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল সাতটায় দুটি মাইক্রোবাসে করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ স্থানীয় (মতলব দক্ষিণ) আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের উপজেলার বাইপাস সড়কের সেতু এলাকায় ঝটিকা মিছিল বের করেন। ‘নির্বাচন মানি না, মানব না, প্রতিহত করব’–জাতীয় স্লোগান দেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে জেলার কচুয়া ও শাহরাস্তি উপজেলা আওয়ামী লীগের কিছু কর্মী-সমর্থকও ছিলেন। সেখানে ২০ থেকে ২৫ জন ছিলেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন ও বিএনপির কর্মীরা তাঁদের ধাওয়া করেন। তাঁদের প্রায় সবাই মাইক্রোবাসে উঠে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করেন। তবে ইসমাইল হোসেন ও ইয়ামিন হোসেনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের সেখানকার টহল পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।
ওসি হাফিজুর রহমান বলেন, আসন্ন নির্বাচনকে বানচাল ও প্রতিহত করার জন্য আটক ব্যক্তিরা ঝটিকা মিছিল বের করেন। তাঁদের ব্যবহৃত ব্যানার জব্দ করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। পরে তাঁদের আদালতে হাজির করা হবে।