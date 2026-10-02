আদালত
আদালত
জেলা

মাদকের টাকার জন্য মাকে উত্ত্যক্ত করতেন তরুণ, ১০ মাস ১০ দিনের কারাদণ্ড

প্রতিনিধিবান্দরবান

বান্দরবানের লামায় মাদকের টাকার জন্য মাকে উত্ত্যক্ত করার দায়ে এক তরুণকে ১০ মাস ১০ দিন কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার বাজারপাড়া থেকে ওই তরুণকে মাদক সেবনরত অবস্থায় হাতেনাতে আটকের পর এ সাজা দেওয়া হয়।

কারাদণ্ড পাওয়া ওই তরুণের নাম মো. ইমতিয়াজ (২৪)। তিনি লামার পৌরসভার চেয়ারম্যান পাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, ইমতিয়াজ নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। মাদকের টাকার জন্য মা ও বাবাকে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে উত্ত্যক্ত করতেন। গতকাল দুপুরে তাঁর বিরুদ্ধে লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দেন মা। এর পর থেকেই তাঁকে নজরদারিতে রাখছিল পুলিশ। পরে রাত ৯টার দিকে উপজেলার বাজারপাড়ার একটি ঘরে তাঁকে মাদক সেবনরত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মঈন উদ্দিন তাঁকে কারাদণ্ড দেন।

জানতে চাইলে লামার ইউএনও মো. মঈন উদ্দিন বলেন, মায়ের অভিযোগ পাওয়ার পর ইমতিয়াজ কোথায় মাদক সেবন করেন, তা নজরদারিতে রাখা হয়। একপর্যায়ে রাতে তাঁকে চোলাই মদ ও গাঁজাসহ হাতেনাতে ধরা হয়। সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাঁকে ১০ মাস ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঈন উদ্দিন আরও বলেন, ইমতিয়াজ মা-বাবাকে মারধর ও ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা নিয়ে মাদক সেবন করে আসছেন। বিশেষ করে মাকে সব সময় অতিষ্ঠ করে রাখতেন। এ জন্য মায়ের গর্ভে থাকা ১০ মাস ১০ দিন সময় বিবেচনা করে তাঁকে ওই মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদক সেবন ও নিজের হেফাজতে মাদক রাখার দায়ে এই কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

লামা থানার কর্তব্যরত কর্মকর্তা (ডিউটি অফিসার) উপপরিদর্শক সোমা দাশ বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ইমতিয়াজকে আজ শুক্রবার সকালে বান্দরবান কারাগারে নেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন