রংপুরে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে থানায় মামলা

রংপুরের তারাগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা যোগেশ চন্দ্র রায় ও তাঁর স্ত্রী সুবর্ণা রায়কে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে এই দম্পতির ছেলে শোভেন চন্দ্র রায় বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এতে অজ্ঞাতনাম আসামি করা হয়েছে।
নিহত দম্পতির বাড়ি তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের রহিমাপুর গ্রামে। তাঁর বড় ছেলে শোভেন চন্দ্র রায় র্যাবে ও ছোট ছেলে রাজেশ খান্না চন্দ্র রায় পুলিশে চাকরি করেন। গ্রামের বাড়িতে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজন থাকতেন। গতকাল রোববার সকালে নিজ বাড়ি থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, চায়নিজ কুড়াল দিয়ে যোগেশের মাথার পেছনে ও তাঁর স্ত্রী সুবর্ণা রায়ের কপালে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।
এ সম্পর্কে তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, মুক্তিযোদ্ধা যোগেশ চন্দ্র রায় ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যার ঘটনায় তাঁর বড় ছেলে অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেছেন। তদন্তের স্বার্থে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না।
মামলার বাদী শোভেন চন্দ্র রায় বলেন, ‘আমার মা–বাবা শেষ বয়সে ছিলেন, তবু তাঁদের এভাবে নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হলো। এলাকার সবাই জানেন, কারা করেছে। এক বছর আগে গ্রামের শ্মশানকে ৮ শতক জমি দান করেন বাবা। ওই দান কিছু লোক মেনে নিতে পারেনি। এটাই কাল হয়েছে।’
পুলিশ জানায়, শনিবার রাত ৯টা ২২ মিনিটে ছোট ছেলে রাজেশের সঙ্গে কথা হয় যোগেশের। গতকাল সকালে দিনমজুর দীপক চন্দ্র রায় বাড়িতে কাজে এসে প্রধান ফটকে ডাকাডাকি করলে কেউ সাড়া দেননি। পরে প্রতিবেশীদের ডেকে মই বেয়ে প্রধান ফটকের ওপর দিয়ে ভেতরে ঢুকে খাবারঘরে যোগেশ চন্দ্রের ও রান্নাঘরে সুবর্ণা রায়ের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
আজ সোমবার বেলা ১১টায় রহিমাপুর গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, নিহত দুজনের মরদেহ সৎকার করার জন্য বাড়ির বাইরে কাঠখড়ি জোগাড় করা হচ্ছে। বাড়ি ভেতর থেকে ভেসে আসছে কান্নার আওয়াজ। স্বজন ও প্রতিবেশীরা জড়ো হয়েছেন। সৎকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন স্থানীয় লোকজন। পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত আছেন।
এ সময় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার আলী হোসেন বলেন, ‘নতুন ইউএনওকে রোববার ফুল দিয়ে বরণ করা জন্য আমরা উপজেলায় আসি। সেখানে যোগেশের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিনই তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। বিজয়ের মাসে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে এভাবে হত্যা করা লজ্জাজনক। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, না হলে কঠোর আন্দোলন হবে।’
ইউএনও মোনাব্বার হোসেন বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধা যোগেশ চন্দ্রের বাড়িতে ঘুরে এসেছি। তাঁর লাশ এখনো আসেনি। মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে গার্ড অব অনার দেওয়া হবে।’