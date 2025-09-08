চট্টগ্রাম চেম্বারে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

চট্টগ্রাম চেম্বারের নতুন প্রশাসক হিসেবে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় বাণিজ্য সংগঠন-১ অনুবিভাগের উপসচিব চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীনের সই করা এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
চিঠিতে বলা হয়, চেম্বারের প্রশাসক হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশার মেয়াদ এক বছর পূর্ণ হওয়ায় সরকারের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরীকে চলমান নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করা পর্যন্ত প্রশাসক হিসেবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ করা হলো।
এর আগে চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশার অপসারণের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে ব্যবসায়ীদের একাংশ। আজ সকালে নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সামনে বৈষম্যবিরোধী ব্যবসায়ী ফোরামের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) পরিচালক মো. শহীদুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মো. মশিউল আলম ও মো. দিদারুল আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ পাদুকা শিল্প মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি মো. এরশাদুল হক কোরেশী প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, চিটাগাং চেম্বারের প্রশাসক সময়মতো নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সদস্যপদ ফি বৃদ্ধির বিষয়েও কোনো পদক্ষেপ নেননি তিনি। গত ৩০ জুন পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার ৭০০ সদস্য থাকলেও নির্বাচন তফসিল তাড়াহুড়া করে ঘোষণার ফলে মাত্র ৬ হাজার ৭৬৫ জন সদস্যপদ নবায়ন করতে পেরেছেন, যা মোট সদস্যের অর্ধেকের কম।
গত বছরের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসকের দায়িত্ব নেন তৎকালীন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা। প্রশাসক দায়িত্ব গ্রহণের ১১ মাস পর গত ১১ আগস্ট চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১ নভেম্বর চট্টগ্রাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে চেম্বারের নির্বাচন।
তফসিল অনুযায়ী, গতকাল রোববার প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচনী বোর্ড। ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। ফরম বিক্রি হবে ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর। জমাদানের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক ও ৫ অক্টোবর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।