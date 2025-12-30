উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সুশাসনের জন্য সৎ নেতৃত্বের বিকল্প নেই: মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সুশাসনের জন্য সৎ নেতৃত্বের বিকল্প নেই।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া–ফুলতলা) আসনে ডুমুরিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের দেড়ুলী কৃষ্ণনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জামায়াতের আয়োজনে সহযোগী নারী সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘যদি শাসকদের ভেতর আল্লাহর ভয় থাকত, তবে এত অন্যায়, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, দখলবাজি হতো না। কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামপন্থীদের সংসদে পাঠাতে হবে।’
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘বর্তমান তরুণ প্রজন্ম মেধাভিত্তিক, সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব চায়। জামায়াতে ইসলামী সেই কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। তাই দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসুন।’
রঘুনাথপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি আনিসুর রহমান ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন খুলনা জেলা সহকারী সেক্রেটারি মিয়া গোলাম কুদ্দুস, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য আবু ইউসুফ মোল্লা, উপজেলা নায়েবে আমির গাজী সাইফুল্লাহ ও মাওলানা হাবিবুর রহমান, উপজেলা হিন্দু কমিটির সভাপতি হরিদাস মণ্ডল, উপজেলা কর্মপরিষদ সদস্য আমানুল্লাহ হালদার প্রমুখ।
মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার ধামালিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে জামায়াত আয়োজিত নারী সহযোগী সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক মত–পথের ভিন্নতা থাকলেও জাতীয় স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ফ্যাসিবাদমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গঠনে অনেক বাধা আসতে পারে। তবে জাতীয় নির্বাচনের দিকে যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছে, সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে তা এগিয়ে নিতে হবে। জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে।’