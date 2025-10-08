খাগড়াছড়ির নির্মাণাধীন দোকানঘর থেকে গ্রেনেড উদ্ধার

খাগড়াছড়ি শহরের মধুপুর এলাকায় একটি নির্মাণাধীন দোকানঘরের ভেতর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
পুলিশ জানায়, সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি দোকানঘরের ভেতরে সন্দেহজনক একটি বস্তু দেখতে পান। কাছে গিয়ে দেখেন গ্রেনেডের মতো। পরে বিষয়টি তিনি ফোন করে সদর থানায় জানান। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রেনেডটি উদ্ধার করে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল বাতেন মৃধা বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডটি পুলিশের ব্যবহৃত কাঁদানে গ্যাসের গ্রেনেড হতে পারে। তবে এ ধরনের গ্রেনেড খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ ব্যবহার করে না। গ্রেনেডটি বর্তমানে নিরাপদে থানায় রাখা হয়েছে। গ্রেনেডটি কোথা থেকে এল বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।